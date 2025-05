23 мая в Чунцине, одном из крупнейших мегаполисов Западного Китая, прошла торгово-экономическая миссия Казахстана, организованная АО «Центр развития торговой политики «QazTrade» при поддержке Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан и в сотрудничестве с China Council for the Promotion of International Trade Chongqing Committee, передает Kazpravda.kz