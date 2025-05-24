23 мая в Чунцине, одном из крупнейших мегаполисов Западного Китая, прошла торгово-экономическая миссия Казахстана, организованная АО «Центр развития торговой политики «QazTrade» при поддержке Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан и в сотрудничестве с China Council for the Promotion of International Trade Chongqing Committee, передает Kazpravda.kz

Фото: Минторговли РК

Мероприятие собрало более 170 участников, включая представителей бизнеса из Китая, Таиланда, Лаоса, Вьетнама и Казахстана. Ключевым элементом стали двусторонние B2B-встречи, в ходе которых 28 казахстанских производителей продуктов питания представили свою продукцию потенциальным партнёрам из Китая и стран АСЕАН.

«Мы видим в городе Чунцин важного торгового партнёра, ведь это один из крупнейших промышленных центров Китая с населением более 32 миллионов человек и ВВП свыше \$430 млрд, с развитой цифровой промышленностью, автомобилестроением, электроникой, химической и пищевой промышленностью. И, конечно, это ключевой узел в рамках инициативы „Один пояс — один путь“, которая впервые была представлена в городе Астана. Отмечу, что Казахстан с первых дней твёрдо поддерживает глобальную инициативу и активно участвует в её продвижении», — отметил Министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев.

Также министр подчеркнул, что Казахстан видит большой потенциал в развитии совместного логистического хаба, ведь именно через Чунцин проходят основные железнодорожные маршруты в Европу, включая Чунцин–Дуйсбург и Чунцин–Москва, — и более 80% этих грузов проходят транзитом через Казахстан.

«Мы приглашаем компании Чунцина к созданию совместных производств, логистических центров и перерабатывающих предприятий в Казахстане — с последующим экспортом в Европу, Россию, Иран и страны Ближнего Востока.

Сегодня в составе нашей бизнес-делегации — десятки казахстанских экспортёров, готовых к выходу на рынок Чунцина», — подчеркнул министр.

В рамках миссии были организованы визиты в ведущие компании и экономические платформы Чунцина, такие как Chongqing Zhou Junji Hot Pot Food Co., Ltd., Chongqing Foreign Trade and Economic Cooperation Group (CFTEC), Quality Chinese Product Trade Center (QCPTC) и Chongqing Bonded Port Area Group. Эти посещения позволили казахстанским предпринимателям ознакомиться с возможностями хранения, дистрибуции, логистики и сертификации товаров, необходимых для успешного выхода на китайский рынок.

Важным итогом миссии стало подписание двух меморандумов о взаимопонимании: между АО «QazTrade» и CCPIT Chongqing Committee, а также между АО «QazTrade» и Chongqing Bonded Port Area Group. Эти соглашения направлены на развитие институционального взаимодействия в сфере двусторонней торговли и создание благоприятных условий для доступа казахстанской продукции к инфраструктуре крупнейшего логистического узла Юго-Западного Китая.

Торгово-экономическая миссия в Чунцине стала значимым шагом в укреплении торговых связей между Казахстаном и странами Восточной и Юго-Восточной Азии, открывая новые возможности для казахстанских производителей на международных рынках.