Торговца «синтетикой» с помощью мессенджера задержали в Павлодарской области

Криминал, Задержания
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Дана Аменова
Корреспондент

У драгдилера оперативники изъяли синтетические наркотики в особо крупном размере, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД

Фото: Polisia.kz

Как уточняется, в Павлодаре посредством бота «Теневой герой» в мессенджере Telegram поступила информация о том, что житель Экибастуза осуществляет противоправную деятельность в сфере незаконного оборота наркотических и психотропных веществ. Сотрудники подразделений по противодействию наркопреступности задержали мужчину за распространение запрещенных веществ.

По данным оперативников, он был участником преступной схемы по продаже запрещенных веществ через интернет-магазин. В его обязанности входило получение оптовых партий наркотика, фасовка и распространение их бесконтактным способом. Географические координаты и фотографии тайников со смертельным зельем он передавал наркопотребителям.

Во время обыска у 35-летнего мужчины полицейские изъяли два больших пакета с кристаллообразным веществом. Как установлено экспертизой, в нем находилось около 400 г наркотических веществ синтетического происхождения, что составляет особо крупный размер и соответствует 2000 разовых доз.

В квартире, по месту жительства злоумышленника, были обнаружены электронные весы, изолента и магнитики, которые он использовал при расфасовке на закладки.

«По факту незаконного изготовления, переработки, хранения либо сбыта наркотических средств проводится досудебное расследование, подозреваемый содержится под стражей. В рамках расследования устанавливается причастность граждан к противоправной схеме, а также происхождение запрещенного вещества и механизм его реализации, в том числе с использованием интернета», – сообщил начальник УПН ДП Павлодарской области Тимур Каржаубаев.

 

#полиция #наркотики #Павлодарская область #мессенджер #синтетика #торговец

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