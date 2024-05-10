Торговца «синтетикой» с помощью мессенджера задержали в Павлодарской области

У драгдилера оперативники изъяли синтетические наркотики в особо крупном размере, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД

Фото: Polisia.kz

Как уточняется, в Павлодаре посредством бота «Теневой герой» в мессенджере Telegram поступила информация о том, что житель Экибастуза осуществляет противоправную деятельность в сфере незаконного оборота наркотических и психотропных веществ. Сотрудники подразделений по противодействию наркопреступности задержали мужчину за распространение запрещенных веществ.

По данным оперативников, он был участником преступной схемы по продаже запрещенных веществ через интернет-магазин. В его обязанности входило получение оптовых партий наркотика, фасовка и распространение их бесконтактным способом. Географические координаты и фотографии тайников со смертельным зельем он передавал наркопотребителям.

Во время обыска у 35-летнего мужчины полицейские изъяли два больших пакета с кристаллообразным веществом. Как установлено экспертизой, в нем находилось около 400 г наркотических веществ синтетического происхождения, что составляет особо крупный размер и соответствует 2000 разовых доз.

В квартире, по месту жительства злоумышленника, были обнаружены электронные весы, изолента и магнитики, которые он использовал при расфасовке на закладки.