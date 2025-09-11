В коллективе крупной компании легко потеряться. Сотни сотрудников, десятки отделов, строгие регламенты и новые задачи на каждый день... Едва приступившему к исполнению обязанностей человеку все кажется пугающе непонятным. В акмолинском филиале АО «Казахтелеком» проводником для таких новичков является специа­лист по кадрам Общего центра обслуживания Несибельды Жусупова.

Для молодых коллег она нас­тоящий наставник, который своим вниманием и заботой делает путь нового человека в компании легче и светлее. Иначе не скажешь. За плечами Несибельды Ашкенкызы более десяти лет работы только в сфере кадрового администрирования. Прекрасно зная все тонкости трудового законодательства и внутренней документации, она умеет объяснить так, что даже самый сложный процесс становится логичным и понятным любому новому сотруднику. Трудно сказать, сколько хороших специалистов АО «Казахтелеком» прошли через ее заботливое сердце, стали частью команды.

Наша героиня и сама хорошо помнит своих наставников, которые учили ее, когда в 1989 году выпускница Целиноградского инженерно-строительного института переступила порог одного из отделений производственно-технического управления связи города Кокшетау. Видимо, перс­пективность выпускницы вуза, горящей желанием работать, у руководства сомнений не вызвала. Она была принята на должность инженера проектно-конструкторского отдела областного управления связи.

Непростая работа, сопряженная с постоянными выездами в районы, молодому амбициозному специалисту нравилась. Будучи в командировках, объехала всю тогда еще Кокчетавскую область. Несибельды Ашкенкызы улыбается: ее упорство, помноженное на врожденный трудоголизм, тогда запомнилось многим. Особенно водителям. Отговорки вроде «буран начинается» или «поздно уже, лучше завтра» не проходили. Даже немного отсрочить выезд практически не удавалось.

С той поры эта очаровательная женщина с сильным характером и трудится в АО «Казахтелеком», ни разу не допустив мысли о переходе в другую сферу. Сегодня ее стаж в компании чуть более 37 лет. За эти годы она поработала инженером, специалистом, ведущим специалистом, администратором по недвижимости. Всякий раз, переходя в новое подразделение, она не просто передавала дела, а с душой и терпением обучала молодых специалистов, приходящих на ее место, делилась знаниями, помогая поверить в себя.

С 2009 года Несибельды Ашкенкызы продолжила трудовую деятельность специалистом по кадрам в отделе управления и развития персонала Акмолинской областной дирекции коммуникаций. Затем работала в РДТ «Астанателеком». Каждый раз перед ней стояли новые задачи, с которыми она непременно справлялась. Что ей помогало? Несибельды Ашкенкызы считает, что это интуиция, привычка самой доходить до всех тонкостей, но и не стесняться обращаться за советом к старшим коллегам. Если было нужно, могла оставаться на работе допоздна. Она и сейчас не изменила такого отношения к профессии: все так же требовательна к себе, к деталям, не признает полумер.

С 2016 года Несибельды Жусупова, будучи кадровиком, принимает участие в реализации проектов Сервисной фабрики Общего центра обслуживания (ОЦО). Она отвечает не только за контроль работы фронт-офиса ОЦО по кадровым вопросам, но и помогает специалистам на местах с организацией, учетом и управлением персоналом. Такая работа всегда остается за кадром, она незаметная, однако требующая ответственности, точности и любви к порядку.

К примеру, в ведении специа­листа по кадрам Жусуповой 827 личных дел сотрудников. В любой крупной компании кад­ровые процессы идут постоянно: люди устраиваются на работу и увольняются, переводятся в другие подразделения, поощряются и так далее. И на каждого кадровик должен потратить часть времени, сделать все, что требуется, быстро и безупречно. И здесь Несибельды Ашкенкызы на своем месте: все у нее по полочкам, под контролем, работает как часы. К слову, все аудиты, которых за эти годы было немало, проходили без нареканий. Как наставник она учит делопроизводителей в регионах, передает знания и опыт молодым.

Как талантливый организатор с отличными способностями ведущего мероприятий она давно уже стала незаменимой и в корпоративной, и в общественной жизни филиала.

Труд Несибельды Жусуповой отмечен многочисленными почетными грамотами руководства, сертификатами. В копилке ее наг­рад – знаки «Қазақтелеком» АҚ 20 жыл», «Қазақтелеком» АҚ 25 жыл», «Қазақтелеком» АҚ 30 жыл», медали «Қазақтелеком ардагері», «Еңбек ардагері». Наша героиня – настоящий профессионал, который продолжает учиться, считая, что любой результат нужно совершенствовать, шлифовать. А уж если чем и гордиться, так это двумя сыновьями, выросшими достойными людьми. Оба нашли свое место в жизни, уверенно идут вперед.

Несибельды Ашкенкызы любит проводить время с двумя обожае­мыми внуками, отдыхая рядом с ними душой. Есть и хобби – вождение. Она садится за руль, включает любимую мелодию и просто едет по знакомым дорогам или туда, где можно остаться наедине с собой, собраться с мыслями.

В этой женщине сочетаются мягкость и принципиальность, строгость и доброта. Профессио­нал, наставник для молодых, опора для коллег. Последние хорошо знают: все, к чему прикасается Несибельды Ашкенкызы, обретает порядок и смысл.