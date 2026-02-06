фото из архива Е. Волошиной

Поиски

Земляки-однополчане из Айыртауского района Александр Ильич Скнарев из села Володарское и Григорий Сафронович Асеев из села Петропавловка служили в составе 9-го гвардейского минно-торпедного авиационного полка 5-й минно-торпедной авиа­ционной дивизии Военно-воздушных сил Северного флота. Они оба погибли 16 октября 1944 года в ходе Петсамо-Киркенесской наступательной операции советских войск, находясь в подбитом самолете, который упал в воды Баренцева моря в районе мыса Кибергнесет в Норвегии.

Экипаж этого самолета, ведущего за собой пятерку торпедоносцев, состоял из командира полка гвардии подполковника Бориса Павловича Сыромятникова, штурмана полка гвардии майора Александра Ильича Скнарева, стрелка-радиста гвардии старшего сержанта Григория Сафроновича Асеева и воздушного стрелка гвардии сержанта Ивана Ефимовича Данилова.

В историю было вписано, что могила этих отважных мужчин – море, а статус экипажа – «без вести пропавший». Первых трех удостоили звания Героя Советского Союза, Данилову был посмертно присужден орден Отечественной войны I степени.

Еще в школьном возрасте я начала собирать материалы о жизни Александра Скнарева, он был младшим братом моей прапрабабушки Анастасии. Сохраняла газетные вырезки, копировала статьи из Интернета. Началом послужили фотографии погибшего экипажа, которые были вложены в памятную книгу вои­нов-казахстанцев «Боздақтар» и хранились у моей бабушки.

Она рассказывала, что в 1960–1970-е годы приезжал писатель-журналист, фамилию которого, к сожалению, уже не вспомнила. Он брал интервью, расспрашивал о жизни Скнарева. Повзрослев, я стала искать журналистские очерки и военные мемуары летчиков-североморцев. Делала запросы в архивы и музеи, по крупицам собирала фотографии, письма. Но подлинную историю гибели мне еще предстояло узнать.

Около десяти лет назад на форуме выпускников Ейского высшего военного авиационного института, курсантом которого был Скнарев, прочитала сообщение от 24 марта 2010 года от пользователя Сергея: «Возможно, в том последнем вылете штурман Скнарев остался жив. Недавно выяснились новые обстоятельства боя 16.10.1944 г. Один самолет упал вблизи норвежского поселка Киборг. Вот что сообщили норвежцы: «Жители близлежащих домов видели место падения, а затем услышали крик. Была спущена на воду лодка. На месте падения они увидели двух летчиков: один из них был опутан парашютными стропами, второй находился в красной надувной лодке. На берегу было установлено, что летчик с парашютом имел пулевое или осколочное ранение в висок и погиб, второй был жив и взят немцами в плен. Тело погибшего лежало на берегу около суток, затем его увезли немцы. По вполне понятным причинам сами норвежцы не могли похоронить погибшего. Им удалось только достать из кармана летной куртки одну фотографию». На фото, переданном норвежцами российской стороне, был узнан подполковник Сыромятников. Кого увезли немцы, кто остался жив – Скнарев, Асеев или Данилов?»

С того момента в голове засела мысль: возможно, в истории гибели Скнарева есть неучтенные обстоятельства.

Вести из Норвегии

В январе прошлого года мне прислала письмо волонтер из норвежского города Йовик Татья­на Затолокина и рассказала, что вместе с супругом Оддом Ингаром Торесеном они занимаются уточнением захоронений солдат Второй мировой войны и поис­ком их семей. От норвежского историка и эксперта по всем погибшим экипажам над севером Норвегии Руне Раутио Татьяна узнала информацию о гибели 16 октября 1944 года экипажа Бориса Сыромятникова.

Вот что рассказывает Руне Раутио: «В тот день большой немецкий эвакуационный конвой отправился из Киркенеса на запад. В его состав входили несколько транспортных кораблей и крупный немецкий военно-морской эскорт. Советские ВВС Северного флота держали его под наблюдением и нанесли по нему первый масштабный воздушный удар возле Эккерея в Варангер-фьорде. Двадцать четыре самолета-штурмовика Ил-2 участвовали двумя группами в сопровождении 29 истребителей. Один из штурмовиков был сбит огнем немецкой зенитки, но экипаж был спасен советским морским спасательным самолетом или катером. Еще один штурмовик также был подбит, но сумел приземлиться на собственном аэродроме Пумманки на Рыбачьем.

Вторая атака произошла возле Скаллнеса с участием десяти самолетов-торпедоносцев Douglas Boston A-20 в сопровождении пятнадцати истребителей.

А третья атака из десяти бостонских торпедоносцев, в которой принимали участие Скнарев и Асеев, произошла у Крамвика, к югу от Киберга. Атакующие самолеты принадлежали 9-му гвардейскому и 36-му минно-торпедным авиационным полкам Северного флота. Группу 9-го ГвМТАП возглавлял подполковник Сыромятников, который пролетел рядом с немецким конвоем и сумел потопить немецкий воен­ный корабль, прежде чем его самолет был подбит и рухнул в море […] недалеко от приземления в Крамвике. Сыромятников и экипаж погибли».

Из всех десяти экипажей третьей атаки, помимо экипажа Сыромятникова, в тот день немцы сбили еще шесть «Бостонов» А-20. Из этих семи сбитых экипажей только один разбился на суше – на Вардё, остальные шесть упали в море.

«Лишь тела одного погибшего экипажа вынесло на берег, и, вероятно, это был экипаж Сыромятникова, потому что он разбился недалеко от берега. Местное население подобрало три тела, которые вытащили на берег и позже, после осмотра немцами, похоронили в могиле, в поле на Грунднесоддене. Когда могилу вновь вскрыли в 1947 году, в отчете говорилось, что один из погибших был высокого роста и имел звание майора (а это мог быть только Скнарев), один был невысоким (звание не упоминалось, но, вероятно, Асеев или Данилов), а у третьего немцами были отрезаны погоны. Немцы не взяли на память погоны у майора, а сняли погоны другого. Почему? Это может означать только то, что этот человек имел звание выше майора – и тогда это мог быть только подполковник Сыромятников», – утверждает Руне Раутио.

Обнаруженные тела этого экипажа, как доказывает историк, в 1951 году были перезахоронены на кладбище острова Тщетта как неизвестные.

В исследование Руне Раутио, которое основано на изучении отчетов об экспертизе тел и опросе местных жителей, мне верится гораздо сильнее, чем в сообщение от форумчанина Сергея, которое я прочитала 10 лет назад. Возможно, нет дыма без огня, и в рассказе Сергея тоже было зерно правды о том, что экипаж Сыромятникова не затонул в море. Получается, все сводится к тому, что трое из четверых мужчин оказались на суше: либо их тела были прибиты к берегу уже мертвыми, либо кто-то из них смог добраться до побережья еще живым.

Действительно, в составе тех семи экипажей третьей атаки из десяти бостонских торпедоносцев и пятнадцати истребителей числится лишь один майор – это Александр Скнарев, который, по рассказам сослуживцев, был мужчиной крупного телосложения: «…широкое, лопатой, скуластое лицо, величиною с амбарный замок подбородок. Грубая, открыто-простодушная, добрая физиономия стрелка из караульной роты, мужика, который всю жизнь в поле…» – так описывал штурмана военный корреспондент, советский писатель-мемуарист Григорий Свирский.

Теперь известно точно: в 1951 году командир полка Сыромятников и штурман Скнарев были опознаны и похоронены на кладбище острова Тщетта в Северной Норвегии, в секторе «В», куда перезахоронили тела около 9 тыс. советских военнопленных.

Идентификация тел с события­ми из журналов боевых действий произошла намного позднее. Сегодня благодаря такой работе волонтеров 5 тыс. имен из этой братской могилы установлены. Остается один вопрос: чье тело все-таки было третьим? Асеева или Данилова? Татьяна поясняет, что достоверно это сказать сложно ввиду отсутствия в момент перезахоронения отличительных знаков и схожести телосложения мужчин.

Примечательно и то, что племянник Сыромятникова – ветеран военной службы Лев Александрович Чечулин, который проживает в Ивановской облас­ти РФ, рассказал Татьяне, что еще в 1980-е годы также изучал обстоя­тельства гибели экипажа своего дяди и уже тогда пришел к выводу, что экипаж не утонул в море, а тела их покоятся в земле Норвегии.

Весь 2025 год я вспоминала о письме Татьяны и ждала, будут ли подвижки в этой удивительной истории и ее вывод на официальный уровень. 16 декабря 2025 года волонтеры-супруги Одд Ингар и Татьяна Торесен встретились в Осло с послом Казахстана в Норвегии Адилом Турсуновым. Эта встреча стала символическим возвращением нашей стране имен пятнадцати воинов-казахстанцев, захоронения которых идентифицировали волонтеры. Среди них – имена и наших двух земляков, Героев Советского Союза Александра Скнарева и Григория Асеева.

После прохождения всех согласительных процедур в Министерстве культуры Норвегии будет изменен юридический статус экипажа и фамилии будут официально нанесены на мемориальную доску сектора «В» кладбища Тщетта, в список уже установленных 5 тыс. воинов, как имена советских героев, погребенных на норвежской земле.