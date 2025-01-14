Товарооборот между Казахстаном и Кипром увеличился в пять раз за год

Международное сотрудничество
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В Министерстве иностранных дел обсудили перспективы развития казахско-кипрских отношений, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИД

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Основными темами мероприятия, состоявшегося под председательством заместителя министра иностранных дел РРомана Василенко и постоянного секретаря МИД Республики Кипр Андреаса Какуриса, стали вопросы политического и торгово-экономического сотрудничества, расширение договорно-правовой базы, а также обмен мнениями по ключевым аспектам международной и региональной повестки дня.

Р. Василенко подчеркнул, что Казахстан рассматривает Кипр в качестве важного и надежного партнёра в Европейском союзе. Выражена готовность к дальнейшему углублению связей на двустороннем и многостороннем треке.

В свою очередь, А. Какурис отметил важность регулярных встреч между главами внешнеполитических ведомств двух стран, в том числе «на полях» Генеральной Ассамблеи ООН и совещания министров иностранных дел стран-участниц ОБСЕ в сентябре и декабре 2024 года. По его мнению, открытие нового посольства Кипра в РК стало важным шагом на пути укрепления всего спектра отношений между Никосией и Астаной.

По итогам переговоров стороны согласовали график предстоящих контактов.

По данным МИД, за январь-ноябрь 2024 года товарооборот между Казахстаном и Кипром составил 7,1 млн долларов США (экспорт – 6,1 млн, импорт – 1 млн), что в 5 раз превышает аналогичный показатель за 2023 год. С 2005 года объём прямых иностранных инвестиций из Кипра в Казахстан составил свыше 4,8 млрд долларов. В РК зарегистрировано более 370 компаний с участием кипрского капитала.

#Казахстан #торговля #Кипр

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