Сегодня в Астане заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин открыл V заседание Казахстанско-Швейцарского делового совета, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Фото: пресс-служба правительства

В своем выступлении он отметил, что Швейцария остается одним из ведущих инвесторов в экономику Казахстана. Швейцарские компании работают в энергетике, машиностроении, пищевой и фармацевтической промышленности, а также в ряде технологичных направлений.

По итогам девяти месяцев 2025 г. товарооборот между странами составил около $1,1 млрд. Казахстан заинтересован в расширении присутствия швейцарского бизнеса в сферах машиностроения, фармацевтики, медицины и биотехнологий, цифровизации, транспортно-логистической инфраструктуры и возобновляемых источников энергии. Вице-премьер подчеркнул, что Казахстан готов обеспечивать максимально благоприятные условия для инвесторов.

Одним из значимых проектов сотрудничества является локализация производства пассажирских вагонов на базе «Штадлер Казахстан» в Астане. Заключен контракт на поставку 557 высокотехнологичных вагонов, первая партия ожидается к поставке до конца текущего года.

Отдельно Серик Жумангарин отметил интерес Казахстана к опыту Швейцарии, в частности, города Лугано, в развитии цифровых валют и применении технологий блокчейн.

«Казахстан сегодня – это готовая платформа для формирования промышленных кластеров. Мы открыты к созданию консорциумов и углублению технологической кооперации», — подчеркнул вице-премьер.

По итогам работы заседания участники подписали ряд документов и соглашений, направленных на развитие сотрудничества и укрепление двусторонних торгово-экономических отношений в разных сферах взаимодействия.