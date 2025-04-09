Мажилис принял во втором чтении закон с изменениями и дополнениями по вопросам развития финансового рынка и защиты прав потребителей финансовых услуг, сообщает Kazpravda.kz

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Поправки разработаны в целях реализации поручения Главы государства и направлены на создание условий для привлечения в финансовый сектор профессиональных кадров, а также снижение административных барьеров и оптимизацию разрешительных процедур в финансовом секторе.

Нормы закона включают в себя либерализацию требований по открытию дочерних иностранных банков и их филиалов в Казахстане.

К примеру, требование по минимальной сумме совокупных активов иностранного банка снижается с 20 до 10 млрд долл. США.

Также сокращается перечень документов, подлежащих представлению банком-нерезидентом в уполномоченный орган. А перечень видов банковской деятельности для филиалов иностранных банков, наоборот, расширяется.

Теперь им разрешат оказывать также услуги по привлечению депозитов физических лиц, выпуску платёжных карточек, обменным операциям с иностранной валютой, синдицированному финансированию и другие.

Кроме того, исключаются некоторые требования к казахстанским банкам, в том числе по наличию собственного помещения, найму соответствующего персонала в течение одного года со дня выдачи разрешения на открытие банка, а также предоставлению отдельных документов в рамках разрешительных процедур в связи с развитием цифровизации.