С сентября стартует первый учебный год в устькаменогорской школе № 40. Здание построено по национальному проекту «Келешек мектептері» в перспективном районе на левом берегу Иртыша. О том, насколько востребовано учебное заведение, говорит такой факт: при проект­ной мощности 600 мест школа практически сразу получила контингент вдвое больше. Да и по сей день в приемной длинная очередь родителей с просьбой принять их детей.

– В школе такие условия, о которых раньше только мечтали, – рассказала директор нового учебного заведения Асем Чамакаева. – Мебель удобная. Оснащение подобрано с расчетом зажечь в детях интерес к естественным знаниям. В классах, начиная с начальной школы, есть чемоданчики для опытов и лабораторных работ. Море возможностей для творческого учителя!

К началу занятий готовы кабинеты робототехники, STEM, инженерии, изобразительного искусства и компьютерного дизайна, мастерские с 3D принтером и лазерным оборудованием для мальчиков и швейного дела и кулинарии для девочек. В кабинете музыки зачехлены домбры, установлены фортепиано и синтезатор…

Фишка устькаменогорского проекта «Келешек мектептері» – лаборатории при кабинетах химии и физики. На каждом учебном столе – ноутбуки, к компьютерной сети подключены цифровые микроскопы. Лаборатория нанобиотехнологии включает десятки чемоданчиков для опытов в области генной инженерии, ДНК, криминалистики. Физическая лаборатория располагает современной аппаратурой для демонстрации законов механики, энергии и т. д.

По словам директора, такой уровень оснащения уже задает планку требований. Учитель сам должен гореть желанием освоить те же чемоданчики, компьютерные программы, понять, как с ними работать. И увлечь учеников.

– Ждем настоящих энтузиастов, креативщиков, – отметила Асем Хамитовна. – Такие кабинеты и лаборатории во многом могут определить будущую профессию детей. Завтра выпускники решат стать технологами, врачами, фармацевтами. Поэтому, когда ко мне приходят с резюме, я пробую понять, насколько учитель «заряженный», насколько он готов делать с детьми проекты.

Костяк коллектива школа-новостройка получила «автоматом», разгрузив переполненную соседнюю. Тем не менее пока остается свободным ряд вакансий: химика, физика, математика, информатика. Как невесело заметила директор, найти таких специа­листов трудно, дефицит – по всему региону. Школа объявила конкурс, кроме того, ждет лучших выпускников педагогических отделений – в соответствии с законодательством они могут прийти работать без конкурса. По словам Асем Хамитовны, она на постоянной связи с кафедрами местного университета – молодой школе нужны молодые кадры.

– Педагогов, которые работают первый год, надо учить методике, – пояснила директор. – Сегодня подростки «живут» в телефоне, пользуются огромным числом приложений. Учитель как минимум должен не отставать или быть впереди, учитывать эти технологии. И вчерашние студенты в этом плане – самые продвинутые. Они легко понимают, как адаптировать уроки под «цифру». Кроме того, для них запланированы коучинги, семинары. Можно пройти курсы Национального центра повышения квалификации «Өрлеу».

По словам Асем Хамитовны, сейчас среди выпускников педагогических отделений – те парни и девушки, которые в свое время первыми сдавали сложнейший ЕНТ на компьютере. Они, во-первых, по определению толковые, потому что смогли набрать достаточно высокие баллы. А во-вторых, они пришли в педагогику по призванию, потому что работать учителем сегодня непросто. Нужно быть универсалом – разбираться в электронном оборудовании, компьютерных программах, искусственном интеллекте и одновременно каждый день эмоционально затрачиваться на детей.

– Сегодня к учителю очень высокие требования, – заключила директор школы. – Но молодые легко учатся. Главное, чтобы они пришли в школу с горящими глазами.