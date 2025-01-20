Треть преступлений в Казахстане связана с мошенничеством – ГП РК

Прокуратура озвучила статистику по преступности по итогам 2024 года

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По данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры наблюдается положительная динамика снижения общей преступности на – 5,3%, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госоргана

Преступность упала со 140 272 до 132 778.

Рост отмечается в Мангистауской на 12,2% (с 3 097 до 3 474), Атырауской - на 8,5% (4 283 до 4 647), Павлодарской - на 5,6% (5 039 до 5 322), Кызылординской - на 4,6% (2 871 до 3 003), Улытауской - на 2,8% (1 278 до 1 314), Алматинской - на 1,6% (10 223 до 10 385) и Акмолинской - на 0,7% (5 084 до 5 120) областях.

Больше всего преступлений совершено в Алматы – 24 965 (18,8%) и Астане – 17 339 (13,1%), Алматинской – 10 385 (7,8%) и Карагандинской – 7 562 (5,7%) областях.

Из общего числа уголовных правонарушений 34% составляют мошенничества (45 156), 23% – кражи (30 593), 6,3% – наркопреступления (8 363), 1,2% – грабежи (1 551), 1,2% – хулиганства (1 615), 0,8% – скотокрадство (1 051), 0,4% – убийства (566), 0,3% – изнасилования (421), другие правонарушения 32,7% (43 462).

Снижение наблюдается по преступлениям небольшой тяжести на - 7,6% (с 21 826 до 20 178), средней тяжести на - 16,8% (с 58 874 до 48 992) и тяжким на - 2,2% (с 37 548 до 36 736).

Наряду с этим, отмечается значительное снижение краж на 28,3% (с 42 639 до 30 593), в том числе краж сотовых телефонов - на 30,9% (с 10 530 до 7 273), квартирных краж - на 33,5% (3 566 до 2 373), краж автотранспорта - на 42,2% (258 до 149).

Также снизилось количество скотокрадств на 30,9% (с 1 520 до 1 051), добавили в надзорном органе.