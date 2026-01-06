Триллион тенге налогов впервые собрала Туркестанская область

На территории области создана 21 малая индустриальная площадка общей площадью 238 гектаров

Фото: акимат Туркестанской области

Налоговые поступления в 2025 году наглядно продемонстрировали качественные изменения в экономической модели Туркестанской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат региона 

«Регион впервые собрал более 1 триллиона тенге налогов. Это прямой результат системной и долгосрочной экономической политики. Благодаря этому экономика региона перешла от теневого оборота к реальному учету, прозрачности и институциональной стабильности. Новые производства, запущенные в последние годы, сформировали в области устойчивую налоговую базу», - сообщили в акимате.

Проекты, реализуемые в индустриальных и специальных экономических зонах, завершили инвестиционный цикл и перешли в фазу реальной финансовой отдачи. 

«На территории области создана 21 малая индустриальная площадка общей площадью 238 гектаров. Проектом предусмотрено строительство 248 производственных зданий, что позволит создать около пяти тысяч рабочих мест. Общий объем инвестиций составляет 213 млрд тенге. На сегодняшний день завершено строительство 40 зданий, запущено 32 проекта. Благодаря этому порядка двух тысяч человек обеспечены постоянной работой, а объем привлеченных инвестиций достиг 136 млрд тенге. В индустриальных парках уже начали работу предприятия по выпуску мебели, систем дождевального орошения, холодильного оборудования и строительных материалов. В ближайшей перспективе планируется наладить производство камер видеонаблюдения, медицинской мебели и бытовой химии с ориентацией на внутренний рынок и экспорт», – проинформировали в акимате.

Кроме того, в 2025 году индустрия стала реальным драйвером экономики региона. Только в декабре было введено в эксплуатацию семь заводов, начато строительство двух производств и одной электростанции. В целом, в индустриальных зонах и СЭЗ «Turan» реализуются десятки проектов. В индустриальных зонах запущено 50 проектов с объемом инвестиций 39 млрд тенге. На территории СЭЗ «Turan» реализуются 20 крупных проектов общей стоимостью 223 млрд тенге.

По итогам 11 месяцев 2025 года в экономику области было привлечено 1,4 трлн тенге инвестиций, рост составил 123%. В результате было создано порядка 146 тысяч рабочих мест. 

