Триумфатор Паралимпиады Ербол Хамитов стал заслуженным мастером спорта Казахстана

Спорт
124
Дана Аменова
специальный корреспондент

Почетные награды также получили его тренеры – Аслан Токбаев, Василий Коломийц и Антон Жданович

Фото: пресс-служба МТС РК

Министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов встретился с чемпионом зимней Паралимпиады по парабиатлону Ерболом Хамитовым, завоевавшим титул в Милане, а также с его тренерами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

В ходе встречи министр вручил Ерболу Хамитову звание «заслуженный мастер спорта РК» за значительный вклад в развитие отечественного спорта и высокие достижения на международной арене.

Ербол Хамитов – единственный параспортсмен, завоевавший сразу две медали одной Паралимпиады. Он продемонстрировал высокие результаты как в паралыжных гонках, так и в пара биатлоне, умело сочетая выносливость, точность и тактическое мастерство.

Кроме того, он стал первым в истории Казахстана спортсменом, завоевавшим Хрустальный глобус, одержав победу в общем зачете Кубка мира по парабиатлону.

Напомним, на XIV зимних Паралимпийских играх, прошедших в городах Милан и Кортина-д’Ампеццо (Италия), Ербол Хамитов пополнил копилку сборной Казахстана золотой медалью в парабиатлоне и бронзовой – в паралыжных гонках.

Кроме того, министр наградил почетными грамотами тренеров Ербола Хамитова – Аслана Токбаева, Василия Коломийца и Антона Ждановича.

Днем ранее Глава государства вручил Ерболу Хамитову орден «Барыс» III степени, Василий Коломиец и Антон Жданович награждены орденом «Парасат», Аслан Токбаев – орденом «Кұрмет».

В ходе встречи Ербол Мырзабосынов особо подчеркнул важность поддержки сильных спортсменов и профессиональных спортивных менеджеров, поскольку их достижения вносят значительный вклад в повышение международного авторитета Казахстана.

В министерстве отметили, что в стране активно развиваются 19 видов параспорта. По итогам 2025 года 66 159 граждан с ограниченными возможностями систематически занимаются физической культурой и спортом.

На сегодня в республике функционируют Республиканский центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными возможностями, 16 спортивных клубов, дирекция развития спорта в Алматинской области и 2 специализированные спортивные школы.

#звание #мастер #паралимпиада #Ербол Хамитов

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]