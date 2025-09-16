Триумфаторов ЧМ по боксу торжественно встретили в Астане
Мужскую команду встречали в международном аэропорту столицы, а женскую – в Алматы
Национальная сборная Казахстана, блестяще выступившая на чемпионате мира по боксу в Ливерпуле (Англия), вернулась на родину, сообщает Kazpravda.kz
Спортсменов тепло приветствовали болельщики, родители, близкие и друзья.
Отметим, что на этом мировом первенстве казахстанская команда показала выдающийся результат. Наши боксёры завоевали 7 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовые медали, возглавив медальный зачёт.