В 2021 году он совершил кражу в магазине в ночное время

Осужденный за кражу призывает молодежь не совершать ошибок, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КУИС

Евгению 22 года. Выпивая алкоголь с друзьями, им не хватило денег. В поисках легких денег Евгений решился на преступление - ограбление магазина.

Приговором суда он был осужден к 4 годам лишения свободы. Сейчас он отбывает наказание в учреждении УИС Костанайской области. Евгений рассказывает, что ценность свободы осознал только тогда, когда её лишился. Он обращается к молодым людям с призывом не повторять его ошибок и ценить близких, пока они рядом.