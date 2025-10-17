«Цените волю»: осужденный за кражу призывает молодежь не совершать ошибок

Закон и Порядок
403
Венера Баталова
корреспондент

В 2021 году он совершил кражу в магазине в ночное время

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Осужденный за кражу призывает молодежь не совершать ошибок, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на КУИС

Евгению 22 года. Выпивая алкоголь с друзьями, им не хватило денег. В поисках легких денег Евгений решился на преступление - ограбление магазина.

Приговором суда он  был осужден к 4 годам лишения свободы. Сейчас он отбывает наказание в учреждении УИС Костанайской области. Евгений рассказывает, что ценность свободы осознал только тогда, когда её лишился. Он обращается к молодым людям с призывом не повторять его ошибок и ценить близких, пока они рядом.

«Один необдуманный шаг может изменить всю жизнь. Берегите свободу и тех, кто рядом с вами», — говорит Евгений.

 

#кража #осужденный

Популярное

Все
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зафиксирован рекордный урожай
Стартовала подписная кампания на 2026 год
О погоде в Казахстане на 16-18 октября сообщили синоптики
В Турции отменили статус «иностранцев» для тюркских народов
Караван из тысячи верблюдов официально вошёл в Книгу рекордов Гиннесса
На границе с Китаем образовалась автомобильная пробка
В Кызылорде сдана в эксплуатацию автодорога вдоль набережной Сырдарьи
Столицу Мальты признали самой красивой в мире
Посол ЕС отметила рост гражданской активности в Казахстане
Афганистан и Пакистан вступили в вооруженный конфликт
Казахстанцев предупредили о сроках пребывания в России
Назначены новые послы Казахстана в ряде стран
Казахстан – ключевой энергетический партнер для ЕС
Умерла Дайан Китон
Президент направил телеграмму поздравления Королю Испании
Нобелевский комитет расследует всплеск ставок на премию мира
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
Треть урожая ушла под снег
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Завершена реконструкция Центрального стадиона
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Чем может гордиться Темиртау?
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан

Читайте также

Карагандинка лишилась отпуска из-за недобросовестного тураг…
Столичный работодатель незаконно привлек к работе 40 иностр…
За три дня из Казахстана выдворили около 40 иностранцев
В Уральске женщина обманом завладела 45 млн тенге

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]