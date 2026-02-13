В Алматы на площадке Национальной экспертной платформы «КИСИ GPS: Gylym. Pikir. Sayasat» состоялось обсуждение проекта новой Конституции и его значения для дальнейшей трансформации государства, передает Kazpravda.kz

Организаторами дискуссии выступили Казахстанский институт стратегических исследований (КИСИ) при Президенте Республики Казахстан и Институт философии, политологии и религиоведения (ИФПР) Комитета науки Министерства науки и высшего образования РК. Модератором выступила заместитель директора КИСИ при Президенте РК Алуа Жолдыбалина.

В центре внимания экспертного обсуждения находились ключевые положения проекта новой Конституции, их влияние на стратегические приоритеты и ценностную основу государства и общества.

Директор КИСИ при Президенте РК Жандос Шаймарданов подчеркнул, что проект Основного закона стал результатом глубокой профессиональной экспертизы и широкого общественного диалога. Как член Конституционной комиссии он отметил высокий уровень транспарентности ее работы: в ходе 12 открытых заседаний, транслировавшихся в прямом эфире, было рассмотрено более 10 тысяч предложений граждан.

Ж. Шаймарданов акцентировал внимание на том, что проект новой Конституции направлен на укрепление человекоцентричности государства.

«Современный этап конституционного развития Казахстана знаменует переход к принципиально новой модели человекоцентричного государства. В Преамбуле права и свободы человека закреплены как высший приоритет и смысловой стержень Основного закона. Категории Справедливости, Закона и Порядка, а также бережного отношения к природе получили прямой конституционный статус, что формирует новые ориентиры для правоприменительной практики», – отметил директор КИСИ.

Он также подчеркнул, что ряд ключевых положений стал прямым ответом на запросы гражданского общества. По инициативе общественности в текст включены нормы о статусе национальной валюты – тенге, усилены позиции государственного языка, закреплены механизмы ответственности органов власти, включая гарантии компенсации вреда, причинённого незаконными решениями, действиями или бездействием государственных структур.

Генеральный директор Института философии, политологии и религиоведения Айгуль Садвокасова отметила, что конституционное закрепление светского характера образования является важным шагом для укрепления правового государства.

По ее словам, система образования должна оставаться нейтральной и открытой средой, где приоритет отдается научному знанию, академической свободе и развитию критического мышления.

«В современных условиях именно образование и наука формируют интеллектуальный потенциал нации, способствуют инновационному развитию и повышению конкурентоспособности страны. Конституционное закрепление этих принципов обеспечит устойчивость образовательной политики, защиту прав обучающихся и преподавателей, а также создаст условия для развития научных исследований», – подчеркнула А. Садвокасова.

Она также обратила внимание на человекоцентричный подход: в центре государственной политики должен находиться человек – его достоинство, свобода выбора, доступ к качественному образованию и возможностям для самореализации.

Образование и наука, по ее мнению, являются ключевыми инструментами раскрытия человеческого потенциала и формирования ответственного гражданского общества.

Директор Центра актуальных исследований «Альтернатива» Андрей Чеботарев отметил, что разработка проекта новой Конституции стала логичным продолжением курса Президента Касым-Жомарта Токаева на политическую модернизацию.

Он напомнил, что еще 6 сентября 2019 года на первом заседании Национального совета общественного доверия Глава государства обозначил последовательность и поэтапность реформ.

«Новая Конституция будет принята на республиканском референдуме. Тем самым процесс развития казахстанского общества и государства выходит на новый уровень, качество которого во многом будет зависеть от участия большинства граждан и взаимодействия между ними и государством», – высказал мнение эксперт.

Декан юридического факультета Казахского национального университета имени аль-Фараби Уалихан Ахатов обратил внимание на ценностные и институциональные новации проекта.

«Одним из важных нововведений является создание Халық кеңесі, который призван стать “золотым мостом” между народом и государством. Обращения и предложения граждан будут рассматриваться с правовой точки зрения, оформляться посредством соответствующих механизмов и направляться в уполномоченные органы. Это соответствует концепции «слышащего государства», – отметил У. Ахатов.

Председатель Гражданского альянса г. Алматы Кайыржан Абдыхалыков также подчеркнул значимость института Халық кеңесі, выразив мнение, что он способен стать органом подлинного народного представительства.

«Важно, что наряду с правом законодательной инициативы Халық кеңесі получит конституционный статус. Это выводит общественный консультативный орган на качественно новый уровень», – отметил К. Абдыхалыков.

Руководитель Центра сравнительных политических исследований ИФПР Айдар Амребаев подчеркнул открытость и инклюзивность процесса разработки проекта новой Конституции.

«Если Конституция 1995 года разрабатывалась узким кругом правоведов, то сегодня мы достигли уровня зрелости, когда в формировании Основного закона участвует общество. Это придает новой редакции Конституции подлинно народный характер», – отметил А. Амребаев.

В завершение дискуссии участники сошлись во мнении, что проект новой Конституции отражает не только институциональные изменения, но прежде всего обновление ценностной основы государственности. Человекоцентричность, приоритет прав и свобод, светскость, развитие науки и инноваций формируют курс зрелого государства.