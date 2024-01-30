Цифровая платформа учета водных ресурсов появится в Казахстане

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Согласно проекту, к 2030 году в Казахстане планируется построить 20 новых водохранилищ, реконструировать 15 водохранилищ и более 14 тысяч км ирригационных каналов.

– Ситуация в водном секторе экономики требует кардинального совершенствования водохозяйственной политики государства и управления отраслью, пересмотра сложившейся структуры, разграничения функций субъектов водного хозяйства, разработки новых механизмов экономических отношений, – сказал он.

Так, министерство намерено к 2030 году увеличить площадь орошаемых земель до 2,5 млн га, а объем имеющихся водных ресурсов – на 2,4 кубических километра путем снижения расхода воды при транспортировке с 50% до 25%.

Для того, чтобы стимулировать фермеров применять водосберегающие технологии, министерство водных ресурсов и ирригации совместно с МСХ работает над увеличением с 50% до 80% доли субсидирования затрат на создание ирригационных систем, приобретение оборудования капельного и дождевального орошения. В результате будет сэкономлено около 2,1 кубокилометра воды, а урожайность сельскохозяйственной продукции увеличится в 1,5-2 раза.

Вместе с тем, для учета и прогнозирования водно-ресурсного потенциала страны планируется создание информационно-аналитического центра. На сегодня завершаются работы по созданию цифровой платформы hydro.gov.kz, где будет сформирован единый водный кадастр с отображением водных объектов, гидротехнических сооружений, водохозяйственных бассейнов и участков, гидропостов и т. д. Ее планируется ввести в промышленную эксплуатацию в 3-м квартале текущего года.

Глава министерства отметил, что планируется оцифровка более 3,5 тысяч километров каналов и автоматизация учета воды на оросительных системах.

Министерство водных ресурсов намерено решить проблемы обмеления рек, озер и снижения уровня Аральского и Каспийского морей путем реализации таких эффективных мер, как сохранение плотины Кокарал и восстановление дельт рек.

– К 2030 году ожидаем снижения уровня нагрузки на водные ресурсы в Арало-Сырдарьинском водохозяйственном бассейне с 57,2% (10,7 км3) до 53,2% (9,9 км3) и снижения уровня нагрузки в Шу-Таласском водохозяйственном бассейне с 56,8% (2,1 км3) до 52,8% (1,9 км3), – отметил министр.

В ходе выступления Нуржигитов затронул вопросы трансграничного сотрудничества, отметив, что среднемноголетний речной сток на территории Казахстана уменьшился на 12,5 кубокилометров по сравнению с 1960 годом, из них 9 кубокилометров, или 72% от всего объема сокращения, приходятся на долю местных рек, а на долю трансграничных рек – 3,5 кубокилометра или 28%.

– Из-за географических особенностей семь из восьми водохозяйственных бассейнов Казахстана - трансграничные, из-за чего наша страна в значительной степени зависит от водохозяйственной политики сопредельных государств (Китайская Народная Республика, Российская Федерация и страны Центральной Азии), – говорит министр.

По его словам, дальнейшее развитие трансграничного сотрудничества требует создания новой и совершенствования существующей договорной базы о совместном использовании и охране трансграничных водотоков с сопредельными государствами.

Перечисленные меры к 2030 году позволят накопить и сэкономить до 10 кубических километров воды, а также увеличить площадь орошаемых земель до 2,5 млн га.