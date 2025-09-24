Цифровизация и ИИ стали национальным приоритетом в Казахстане - Глава государства

Как заявил Касым-Жомарт Токаев, выступая с речью на Генассамблее ООН, наша стратегическая цель – в течение трех лет превратить Казахстан в полностью цифровую державу, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

«Казахстан рассматривает искусственный интеллект не просто как технологическое достижение, а как прорыв, способный стать двигателем прогресса человечества. Однако развитие ИИ несет в себе риски, в частности, углубление технологического, экономического и геополитического неравенства. Мы также не должны допустить, чтобы этические нормы отставали от этой эволюции», - подчеркнул Президент.

Актуальные вопросы справедливости, ответственности и защиты прав человека должны решаться оперативно и решительно. Мы должны прилагать коллективные усилия, чтобы каждая страна смогла воспользоваться преимуществами ИИ.

«Казахстан приветствует создание под эгидой ООН Глобального диалога по управлению ИИ. Мы готовы активно участвовать в работе этой платформы, чтобы обеспечить безопасность, инклюзивность и человекоцентричность в сфере ИИ», - сказал Глава государства.

В Казахстане искусственный интеллект будет интегрирован во все секторы экономики и государственные услуги. Базовая инфраструктура для реализации этого плана уже формируется, и талантливая молодежь Казахстана готова воплотить эти замыслы в реальность. Наша стратегическая цель – в течение трех лет превратить Казахстан в полностью цифровую державу.

«Масштабная цифровизация и широкое использование ИИ стали национальным приоритетом в нашей стране. Электронное правительство является ключевым элементом нашей национальной стратегии развития. Порядка 90% государственных услуг уже оказываются в цифровом формате. Недавно в Казахстане был запущен самый мощный национальный суперкомпьютер», - сказал Президент.

По словам Главы государства, ИИ и автоматизация могут поставить под угрозу рабочие места во многих странах. Именно поэтому цифровой прогресс должен идти рука об руку с профессиональным образованием.  Исходя из этого, Казахстан считает крайне важным не только увеличивать занятость, но и повышать ценность технических профессий.

