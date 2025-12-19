«Цифровизация рынка труда: платформу мониторинга рабочих мест внедрили в Казахстане

Дана Аменова
специальный корреспондент

На платформе Enbek.kz внедрен искусственный помощник для подбора вакансий

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В третьем квартале 2025 года численность занятых лиц составила 9 330,1 тыс. человек. Среди занятого населения 7 155,4 тыс. наемные работники (77% от занятых). Численность безработных (по методологии МОТ)  448,6 тыс. человек. Уровень безработицы составляет 4,6%, сообщает Kazpravda.kz 

Официально на первое ноября 2025 году в органах занятости в качестве безработных зарегистрированы 332,8 тыс. человек. Доля зарегистрированных безработных составила 3,4% от численности рабочей силы.

По данным местных исполнительных органов на 28 ноября 2025 года трудоустроено 785 тыс. чел., в том числе:

1) 37 тыс. чел. в рамках реализуемых проектов;
2) 175 тыс. охвачено активными мерами содействия занятости;
3) 195 тыс. на вакантные рабочие места;
4) 378 тыс. в рамках инициативы Главы государства «100 рабочих мест на 10 тысяч жителей» (частные инициативы).

Дополнительными мерами содействия занятости населения в виде обучения и выбора сферы деятельности (профориентация) охвачено порядка 444,5 тыс. чел., в том числе:

- 331,3 тыс. прошли профессиональную ориентацию;
- 48,4 тыс. направлены на обучение основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес»;
- 55,9 тыс. направлены на прохождение онлайн-обучения востребованным навыкам на платформе skills.enbek.kz;
- 8,9 тыс. чел. направлены на краткосрочное обучение под потребности работодателей.

В рамках повышения эффективности, а также внедрения системы комплексного мониторинга инвестиционных проектов (в т.ч. контроль за деятельностью подрядчиков и оценку показателей создания рабочих мест), внедрена цифровая платформа

Инновационный навигатор проектов». Она обеспечивает своевременный мониторинг исполнения целевых индикаторов создания рабочих мест, эффективности реализуемых проектов, обеспечивает анализ и прогнозирование потребности в кадрах, а также дает возможность подготовки рабочей силы в учреждениях ТиПО под конкретные потребности. На текущий момент Инновационный навигатор проектов содержит информацию по 1 770 инвестиционным проектам с общим планом по созданию 244,0 тыс. рабочих мест на сумму 76,3 трлн тенге на основе данных Комитета инвестиций Министерства иностранных дел РК.

Сегодня реализуется 1 389 проектов, создано 41,6 тыс. рабочих мест, введено 383 объекта на сумму 3,4 трлн тенге.
Активно применяются цифровые решения.

На платформе Enbek.kz внедрен искусственный помощник для подбора вакансий. Работает интеллектуальный чат-бот доступный для граждан на Контакт-центре Министерства, платформе Enbek.kz и Портале социальных услуг, который обрабатывает 96% обращений без участия операторов.

На платформе Skills Enbek применяется ИИ-помощник для оптимального подбора обучающих курсов. Прошли обучение свыше 678 тыс. человек, в том числе 267 тыс. в этом году.

