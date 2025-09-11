Первые шаги

Идея интеграции искусственного интеллекта в школьные программы прозвучала в Послании Главы государства народу Казахстана как стратегическая задача, отражающая приоритет цифрового будущего страны – подготовку специалистов нового поколения. Уже принято решение, что в ходе текущего учебного года элементы ИИ будут постепенно интегрироваться в предметы «Цифровая грамотность» и «Информатика», то есть ИИ станет неотъемлемой частью учебного процесса.

В гимназии № 105 им. О. Джандосова об опыте внедрения ИИ в школьную программу нам рассказали учителя-новаторы во главе с заместителем директора по научно-методической работе Эльмирой Молотовой. К слову, это одна из лучших языковых гимназий Алматы, где уже в 2009 году ввели полиязычное обучение: химия, физика, биология с восьмого класса ведутся здесь с элементами английского.

– Мы понимали, что мир меняется, и дети должны быть готовы жить в новых условиях. Но мы не совсем представляли, как именно встроить ИИ в уроки, – рассказывает Эльмира Кахармановна.

А началось все с ее зарубежной стажировки в Швейцарии с группой директоров школ Алматы в сентябре 2023 года. Там они прошли ознакомительные курсы по искусственному интеллекту. Опыт зарубежных коллег показал, что если педагог владеет инструментами, он способен грамотно направлять детей, не отставая от технического прогресса.

Приехав в Алматы, они организовали онлайн-курсы с представителями швейцарского клуба инноваторов. Их прошли 13 педагогов. Первый сделанный вывод: ИИ не угрожает педагогу, а наоборот, может быть его помощником.

В итоге внедрять элементы ИИ в учебный процесс начали учителя информатики, химии, физики, географии и английского языка.

– ИИ уже среди нас, и его невозможно игнорировать, к тому же все знали, что ученики уже его вовсю используют. Нам просто необходимо было соответствовать времени, – говорит учитель информатики Бахтияр Маратулы.

В том же учебном году гимназия организовала первый городской семинар, где преподаватели поделились опытом работы, сделали презентацию и показали интеграцию предметов с использованием ИИ.

По словам Бахтияра Маратулы, ИИ помогает учителям быстро подготовить презентации, тесты, интересный раздаточный материал. Но технологии не заменят живого мышления.

– ИИ может за секунды построить график или решить задачу, но если ученик просто возьмет готовый ответ, знаний не прибавится. Наша задача – научить детей думать, а не перекладывать все на машину, – подчеркивает педагог.

По его словам, на уроке ИИ применяется лишь как инструмент.

– Если раньше мы создавали презентации с помощью PowerPoint, то сегодня используем и другие программы – например, GMI AI. То есть мы задаем промп­ты – запросы к нейросети для получения желаемого изображения или текста. Мы лишь получаем структуру презентации, а затем редактируем, потому что материал, который дает нам ИИ, несовершенен. Искусственный интеллект создан, чтобы выдавать результат. А правильна и дос­товерна ли информация, определяем мы сами, – отметил Бахтияр Маратулы.

Главное –

критическое мышление

Педагоги считают: задания должны мотивировать ребенка на поиск и исследование необходимой информации. Учитель же может применять ИИ для опроса, закрепления пройденного материала, подготовки тестов. Что же касается академической честности, то, как отметила учитель химии Ольга Полуева, сами ученики признают: не зная основ предмета, сложно задать правильный вопрос искусственному интеллекту.

– То есть сам вопрос, само задание для ученика должно быть исследовательского характера. Сейчас доступ к информации колоссальный, и они могут получать любые знания и без нас. Мы должны их обучать именно критическому мышлению. Они учатся отбирать информацию, оценивать ее достоверность. Словом, ИИ помогает быть детям любознательными, – считает Ольга Николаевна.

Она согласна с мнением коллег, что ИИ экономит время учителей, помогает более эффективно выстраивать урок.

– ИИ, например, помогает придумывать интересные темы, вопросы для тестов, которые я адаптирую под нашу программу. Все больше убеждаюсь, что это полезный вспомогательный ин­струмент для педагогов и учеников, – поделилась она.

Схожую мысль высказывает и учитель казахского языка и литературы Ляззат Муханова. Она пришла к выводу, что даже при изучении гуманитарных предметов ИИ помогает учителю, предлагая креативные идеи.

– Мы учим школьников использовать его, как тренажер для развития критического мышления, а не как готовое решение. Дети убедились, что нельзя слепо верить тем результатам, которые им выдал ИИ. Поэтому они сидят в биб­лиотеках и проверяют факты и даты, то есть снова возвращаются к книгами. Удивительно, но ИИ способствует и развитию устной речи. Те, кто раньше «молчал», начинают спорить с машиной, доказывать свою точку зрения. Получается, что новые технологии делают уроки более живыми, – говорит учитель.

К нашему разговору присоединился молодой учитель физики Константин Герб. По его словам, физика – это наука, которую сложно визуализировать, то есть представить, как ее законы применяются в жизни.

– Когда я учился, нам преподавали исключительно теорию: вот вам формула, вот задача. Но сегодня ее можно преподавать гораздо интереснее, потому что ИИ может легко визуализировать ваши мысли в правильной и грамотной картинке, – делится он своим опытом.

Сегодня гимназию № 105 можно назвать школой, где искусственный интеллект открыл новые горизонты. Здесь понимают, что главное не сама технология, а ее правильное использование.

– Мы хотим, чтобы выпускники умели задавать вопросы, сомневаться, проверять и думать. Если мы сможем этому научить, значит, мы действительно будем на шаг впереди. Важно применять ИИ и в начальных классах, потому что дети быстрее осваивают новое, у них формируется гибкость мышления, и они будут естественно входить в цифровую среду будущего, – подводит итог разговора заместитель директора по научно-методической работе Эльмира Молотова.

Покидая гимназию, мы пришли к выводу, что в этой школе крепкий преподавательский состав, где между старшим и молодым поколением существует полное взаимопонимание. Только они зачастую меняются ролями: и те, кто моложе, передают свои знания по владению ИИ педагогам постарше. И это здорово, уверены сами учителя.