Цифровое изображение эмблемы «Таза Қазақстан» появилось в центре Астаны

Фото: акимат Астаны

По информации акимата Астаны, изображения, появившиеся на 65-метровом аттракционе, видно с разных точек города и привлекает внимание астанчан и туристов.

«Проекция эмблемы на одном из главных туристических объектов столицы стала символом важности экологической акции. Запущенная в апреле этого года акция «Таза Қазақстан» объединила волонтеров и неравнодушных граждан для поддержания чистоты города. Сотни тысяч жителей Астаны приняли участие в мероприятиях, включая субботники, ликвидацию несанкционированных свалок, очистку рек, реализацию социальных инициатив и кампании против вандализма», – пишут в распространенном пресс-релизе.

Напомним, ранее на этом аттракционе также демонстрировались цифровой портрет Абая, казахские орнаменты и другие изображения. Колесо обозрения высотой 65 метров оснащено 53 тысячами пикселей, что позволяет отображать на нем разнообразные визуальные элементы.