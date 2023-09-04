Цифровую платформу Career Enbek запустили в Казахстане

Цифровизация, Культура и общество
67
Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В дальнейшем планируется расширение функциональных возможностей платформы

Фото: пресс-служба МТСЗН РК

АО «Центр развития трудовых ресурсов» министерства труда и социальной защиты населения РК разработало и запустило цифровую платформу национальной системы квалификаций Career Enbek, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МТСЗН РК.

Career Enbek – это информационная система, которая создана для обеспечения эффективного взаимодействия всех участников системы квалификаций, свободного доступа к информации по развитию карьеры на рынке труда, актуальной информации по базовым инструментам национальной системы квалификаций (НСК), таким как национальная и отраслевые рамки квалификаций, профессиональные стандарты, реестр профессий и другое.

Основной целью создания цифровой платформы является аккумуляция всей имеющейся информации о системе квалификаций, предоставление услуг и сервисов в сфере профессиональных квалификаций в онлайн-режиме и обеспечение прозрачности бизнес-процессов.

«Государственные органы смогут разрабатывать и актуализировать профессиональные стандарты в режиме реального времени, используя шаблоны или онлайн-макеты, редактировать и направлять профессиональные стандарты на модерацию экспертам проектного офиса по развитию НСК.  Для удобства разработчиков на Career Enbek собраны различные справочники для заполнения полей в автоматическом режиме, такие как общий классификатор видов экономической деятельности, Национальный классификатор занятий и так далее», – сообщили в министерстве.

По информации пресс-службы, для удобства разработчиков профстандартов добавлен функционал по приглашению соразработчика. Этот функционал незаменим для совместной разработки профстандартов и способствует повышению продуктивности и эффективности команды разработчиков.

На Career Enbek можно будет искать профессиональные стандарты с фильтрацией по отрасли, виду деятельности, наименованию профессионального стандарта или профессии.

В дальнейшем планируются расширение функциональных возможностей платформы и ее модернизация в части подачи заявок на аккредитацию центров признания профессиональных квалификаций и получения единоразовых ваучеров на бесплатную процедуру признания профессиональных квалификаций для зарегистрированных безработных.

Career Enbek стал составной частью единой цифровой экосистемы занятости наряду с такими платформами, как Enbek, Skills Enbek, Business Enbek и HR Enbek.

Ранее сообщалось о запуске на платформе Skills Enbek онлайн-обучения для индивидуальных помощников лиц с инвалидностью. 

#цифровизация #Минтруда #платформа #системы квалификаций

Популярное

Все
Архив, который ждали киноманы
Декриминализация, искусственный интеллект и патриотизм
Главное – чтобы пришли кадры
Приехать, чтобы побежать
Доброжелательный атом
Закрыты школьные двери для единственного ученика в селе
В чем секрет семейного счастья?
На проблемных объектах ускорили темпы
«Барсы» открыли сезон
Трехсменка – уже история
Голод на инженеров
От цитат – к делу
Устранить структурные дисбалансы
Будущее – за креативной индустрией
Первое казахстанское зерно направили в провинцию Шаньдун
Восемнадцать! И все – новые!
Застарелые проблемы не должны тормозить развитие
Лучше готовиться заранее
Для развития среднего бизнеса
Такие крутые, как в кино
Муза Каюма Мухамедханова
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции
Наследие во всем
На нулевом горизонте
Премьер поручил "Байтереку" ускорить финансирование проектов
Зарубежные издания уделили особое внимание Дню Конституции Казахстана
Ревизию средств Фонда социального медицинского страхования проведут в РК
Лидер прежний – «Ордабасы»
«Астана», «Тобол» и «Бешикташ»
Итоги международного конкурса «Казахстан глазами зарубежных СМИ» подвели в Астане.
И на сотом году – победитель!
Убил человека у ТД "Артем" и уехал на автобусе житель Астаны
В такой тесноте и заразиться недолго
29 октября в Казахстане пройдут выборы депутатов маслихатов вместо выбывших
Смаилов провел встречу с послом Китая в Казахстане
Парадоксы автомобильного рынка
«Ата заңым – айбыным!»
Жители Атырау теперь будут платить за вывоз мусора почти в два раза больше – такое решение принято депутатами городского маслихата
Оправдательный приговор вынес суд в деле о рухнувшей трубе Петропавловской ТЭЦ-2
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
Опубликованы обновленные данные о населении Казахстана
Мать погибшего в поезде атырауского подростка сделала заявление
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Как выучить язык и обрести друзей
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
Пожар на шахте "Казахстанская": какую помощь получат пострадавшие горняки
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Иностранца, находившегося в бегах 15 лет, задержали в Астане
Спасатели нашли пропавшего в горах Кок-Жайляу туриста
Вспоминая Александра Руденко
За рулем служебного авто и без прав сняли родственника полицейского начальника в Шымкенте
Жители Семея требуют отменить плату за вход на кладбище
За разбойное нападение арестованы граждане Таджикистана в Алматы
Приговор киберпреступникам вынесли в Шымкенте

Читайте также

Ценовой сговор обошелся двум птицефабрикам СКО в 9,2 млн те…
Каков средний возраст казахстанцев
На личный номер главы МЧС в WhatsApp могут теперь обратитьс…
Звезда "Стражей Галактики" и "Ходячих мертвецов" посетит фе…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]