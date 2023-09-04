Цифровую платформу Career Enbek запустили в Казахстане

Фото: пресс-служба МТСЗН РК

АО «Центр развития трудовых ресурсов» министерства труда и социальной защиты населения РК разработало и запустило цифровую платформу национальной системы квалификаций Career Enbek, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МТСЗН РК.

Career Enbek – это информационная система, которая создана для обеспечения эффективного взаимодействия всех участников системы квалификаций, свободного доступа к информации по развитию карьеры на рынке труда, актуальной информации по базовым инструментам национальной системы квалификаций (НСК), таким как национальная и отраслевые рамки квалификаций, профессиональные стандарты, реестр профессий и другое.

Основной целью создания цифровой платформы является аккумуляция всей имеющейся информации о системе квалификаций, предоставление услуг и сервисов в сфере профессиональных квалификаций в онлайн-режиме и обеспечение прозрачности бизнес-процессов.

«Государственные органы смогут разрабатывать и актуализировать профессиональные стандарты в режиме реального времени, используя шаблоны или онлайн-макеты, редактировать и направлять профессиональные стандарты на модерацию экспертам проектного офиса по развитию НСК. Для удобства разработчиков на Career Enbek собраны различные справочники для заполнения полей в автоматическом режиме, такие как общий классификатор видов экономической деятельности, Национальный классификатор занятий и так далее», – сообщили в министерстве.

По информации пресс-службы, для удобства разработчиков профстандартов добавлен функционал по приглашению соразработчика. Этот функционал незаменим для совместной разработки профстандартов и способствует повышению продуктивности и эффективности команды разработчиков.

На Career Enbek можно будет искать профессиональные стандарты с фильтрацией по отрасли, виду деятельности, наименованию профессионального стандарта или профессии.

В дальнейшем планируются расширение функциональных возможностей платформы и ее модернизация в части подачи заявок на аккредитацию центров признания профессиональных квалификаций и получения единоразовых ваучеров на бесплатную процедуру признания профессиональных квалификаций для зарегистрированных безработных.

Career Enbek стал составной частью единой цифровой экосистемы занятости наряду с такими платформами, как Enbek, Skills Enbek, Business Enbek и HR Enbek.

Ранее сообщалось о запуске на платформе Skills Enbek онлайн-обучения для индивидуальных помощников лиц с инвалидностью.