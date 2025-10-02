В Казахстане продолжается внедрение цифровых решений, направленных на повышение качества жизни граждан и упрощение получения государственных услуг. Одними из наиболее востребованных новшеств стали сервис «Социальный кошелёк» в приложении eGov Mobile и мобильное приложение, разработанное акционерным обществом QazaqGaz Aimaq.
Подробно о них на брифинге в столичной Службе коммуникаций рассказал директор Астанинского производственного филиала АО «QazaqGaz Aimaq» Уалихан Кымбатов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат
«Социальный кошелёк» – сервис, предназначенный для получателей адресной социальной помощи и жилищной помощи (АСП и ЖП). Он позволяет гражданам получать скидки на товарный газ в виде электронных ваучеров напрямую через смартфон.
Главные преимущества нового сервиса:
⦁ полностью онлайн-процесс – получение и активация ваучера возможны в несколько кликов;
⦁ отсутствие бумажных справок – данные автоматически интегрированы из баз Минтруда и компании QazaqGaz Aimaq;
⦁ прозрачность и простота – сокращается время ожидания и исключаются ошибки при оформлении.
Таким образом, «Социальный кошелёк» делает процесс получения льгот более доступным, быстрым и удобным для каждой семьи.
Вторым важным цифровым инструментом стало мобильное приложение QazaqGaz Aimaq, разработанное для удобной и быстрой передачи показаний приборов учёта газа.
Сервис обеспечивает:
⦁ передачу показаний без визита контролёра и звонков в колл-центр;
⦁ круглосуточный доступ из любой точки через смартфон;
⦁ автоматическую проверку корректности данных, что минимизирует ошибки;
⦁ прозрачность начислений и возможность отслеживания истории.
На сегодняшний день приложением уже пользуются более 157 тысяч человек, которые привязали свои лицевые счета. Только в августе через него было передано свыше 60 тысяч показаний.
«Оба сервиса направлены на упрощение взаимодействия населения с государственными и коммунальными службами. Если «Социальный кошелёк» помогает семьям получать льготы быстро и удобно, то мобильное приложение QazaqGaz Aimaq экономит время при передаче показаний, делает обслуживание прозрачным и современным», – отметил спикер.
Также ранее стало известно, что в Актау презентовали уникальный проект – IQ Test Center, который призван выявлять таланты, поддерживать вузы и готовить молодежь к цифровому будущему.