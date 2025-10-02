Цифровые сервисы упрощают получение госуслуг в Астане

Цифровизация,Столица
134
Дана Аменова
специальный корреспондент

В Казахстане продолжается внедрение цифровых решений, направленных на повышение качества жизни граждан и упрощение получения государственных услуг. Одними из наиболее востребованных новшеств стали сервис «Социальный кошелёк» в приложении eGov Mobile и мобильное приложение, разработанное акционерным обществом QazaqGaz Aimaq.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов, акимат Астаны

Подробно о них на брифинге в столичной Службе коммуникаций рассказал директор Астанинского производственного филиала АО «QazaqGaz Aimaq» Уалихан Кымбатов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

«Социальный кошелёк» – сервис, предназначенный для получателей адресной социальной помощи и жилищной помощи (АСП и ЖП). Он позволяет гражданам получать скидки на товарный газ в виде электронных ваучеров напрямую через смартфон.

Главные преимущества нового сервиса:

⦁ полностью онлайн-процесс – получение и активация ваучера возможны в несколько кликов;

⦁ отсутствие бумажных справок – данные автоматически интегрированы из баз Минтруда и компании QazaqGaz Aimaq;

⦁ прозрачность и простота – сокращается время ожидания и исключаются ошибки при оформлении.

Таким образом, «Социальный кошелёк» делает процесс получения льгот более доступным, быстрым и удобным для каждой семьи.

Вторым важным цифровым инструментом стало мобильное приложение QazaqGaz Aimaq, разработанное для удобной и быстрой передачи показаний приборов учёта газа.

Сервис обеспечивает:

⦁ передачу показаний без визита контролёра и звонков в колл-центр;

⦁ круглосуточный доступ из любой точки через смартфон;

⦁ автоматическую проверку корректности данных, что минимизирует ошибки;

⦁ прозрачность начислений и возможность отслеживания истории.

На сегодняшний день приложением уже пользуются более 157 тысяч человек, которые привязали свои лицевые счета. Только в августе через него было передано свыше 60 тысяч показаний.

«Оба сервиса направлены на упрощение взаимодействия населения с государственными и коммунальными службами. Если «Социальный кошелёк» помогает семьям получать льготы быстро и удобно, то мобильное приложение QazaqGaz Aimaq экономит время при передаче показаний, делает обслуживание прозрачным и современным», – отметил спикер.

Также ранее стало известно, что в Актау презентовали уникальный проект – IQ Test Center, который призван выявлять таланты, поддерживать вузы и готовить молодежь к цифровому будущему.

#Астана #акимат #цифровизация #«Социальный кошелек» #QazaqGaz Aimaq #сервисы

Популярное

Все
Треть урожая ушла под снег
Томография для артефактов
Регион делает ставку на туризм
Новые вызовы и новые возможности
Казахстан на пути от e-gov к AI-gov
Меняя подходы к глобальному диалогу
Маленькая империя для больших начинаний
В учеников надо верить!
Объединенные творчеством
Сердце отдаю детям
Безопасный транзит и борьба с преступностью
Эстафета чистоты от Алматы до Кызылорды
Сделать правильный выбор
Искусственный интеллект в образовании: возможности и вызовы
Почему люди верят фейкам и мошенникам?
Хранитель народной мудрости
Итоги встречи с «Реалом»
Ориентиры для модернизации страны
Будни уникального путепровода
Вклад педагогов в процветание республики бесценен
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Минфин внедряет цифровой контроль господдержки
Холода сменят тепло в Казахстане
Судьба журналиста
Жена по «наследству»: как вековые традиции сочетаются с современными реалиями
Пешеходы против самокатов
Шахматная дипломатия в действии
Борьба с наркоманией дает результаты
Основа качества жизни и фундамент стабильности
Творчество известного писателя обсудили в Кызылорде
А я и здесь не промолчала
Суд рассмотрел апелляцию Перизат Кайрат и её матери
Промышленность – это не про прошлое, а про будущее
Аида Балаева встретилась с министром культуры Франции
Экспертные сообщества Казахстана и Китая вносят вклад в развитие межгосударственного взаимодействия
В Шымкенте строят канал Каусар
День труда
В селе Саумалколь Айыртауского района Северо-Казахстанской области проходит выставка «На стыке истории и труда»
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Стратегия отрасли: от добычи сырья - к высоким переделам
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Цифровая трансформация судебной системы
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Генпрокуратура начала расследование в отношении Кайрата Кожамжарова
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Подсолнечное масло отправили из Казахстана в Китай новым способом перевозки

Читайте также

Нейросети должны стать новой философией госуправления в Каз…
В Астане стартовал международный технологический форум Digi…
Токаев поручил создать национальную систему цифровых профил…
Токаев: Подготовка высококвалифицированных IT-специалистов …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]