В Казахстане продолжается внедрение цифровых решений, направленных на повышение качества жизни граждан и упрощение получения государственных услуг. Одними из наиболее востребованных новшеств стали сервис «Социальный кошелёк» в приложении eGov Mobile и мобильное приложение, разработанное акционерным обществом QazaqGaz Aimaq.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов, акимат Астаны

Подробно о них на брифинге в столичной Службе коммуникаций рассказал директор Астанинского производственного филиала АО «QazaqGaz Aimaq» Уалихан Кымбатов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на столичный акимат

«Социальный кошелёк» – сервис, предназначенный для получателей адресной социальной помощи и жилищной помощи (АСП и ЖП). Он позволяет гражданам получать скидки на товарный газ в виде электронных ваучеров напрямую через смартфон.

Главные преимущества нового сервиса:

⦁ полностью онлайн-процесс – получение и активация ваучера возможны в несколько кликов;

⦁ отсутствие бумажных справок – данные автоматически интегрированы из баз Минтруда и компании QazaqGaz Aimaq;

⦁ прозрачность и простота – сокращается время ожидания и исключаются ошибки при оформлении.

Таким образом, «Социальный кошелёк» делает процесс получения льгот более доступным, быстрым и удобным для каждой семьи.

Вторым важным цифровым инструментом стало мобильное приложение QazaqGaz Aimaq, разработанное для удобной и быстрой передачи показаний приборов учёта газа.

Сервис обеспечивает:

⦁ передачу показаний без визита контролёра и звонков в колл-центр;

⦁ круглосуточный доступ из любой точки через смартфон;

⦁ автоматическую проверку корректности данных, что минимизирует ошибки;

⦁ прозрачность начислений и возможность отслеживания истории.

На сегодняшний день приложением уже пользуются более 157 тысяч человек, которые привязали свои лицевые счета. Только в августе через него было передано свыше 60 тысяч показаний.

«Оба сервиса направлены на упрощение взаимодействия населения с государственными и коммунальными службами. Если «Социальный кошелёк» помогает семьям получать льготы быстро и удобно, то мобильное приложение QazaqGaz Aimaq экономит время при передаче показаний, делает обслуживание прозрачным и современным», – отметил спикер.

Также ранее стало известно, что в Актау презентовали уникальный проект – IQ Test Center, который призван выявлять таланты, поддерживать вузы и готовить молодежь к цифровому будущему.