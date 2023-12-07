Туристическую фирму-однодневку организовала аферистка в Темиртау

Как оказалось, турагенство существует только в виртуальном пространстве. Юридически оно нигде не зарегистрировано
Аферистка организовала фирму-однодневку, через которую реализовывала несуществующие путевки для поездки за рубеж жителям Темиртау, передает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиа-портал МВД РК.
Как сообщается, в УП города Темиртау обратилась 62-летняя женщина с заявлением о том, что стала жертвой обмана некой аферистки.
Выяснилось, что заявительница мечтала вместе с семьей совершить зарубежное турне. Она вышла на туристическое агентство, представитель которого – а это была женщина в возрасте 35-40 лет – предложил выгодную цену. Она вызвала доверие. Не подозревая подвоха, заявительница перечислила на счет турагенства 6 млн тенге, но долгожданных путевок так и не получила.
Как оказалось, турагенство существует только в виртуальном пространстве. Юридически оно нигде не зарегистрировано.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемую – 38-летнюю жительницу города. Она дала признательные показания, пояснив, что специально организовала фирму-однодневку по продаже несуществующих турпутевок, чтобы вводить в заблуждение наивных граждан.
В ходе досудебного расследования по статье 190 УК РК "Мошенничество" полицейские установили причастность подозреваемой еще к двум аналогичным преступлениям. В первом случае сумма ущерба составила 3 млн тенге, во втором – 3 млн 250 тысяч тенге.
Злоумышленница водворена в изолятор временного содержания, добавили в полиции.