Туркестан стал площадкой для новых экономических решений тюркского региона

Экономика
83
Дана Аменова
специальный корреспондент

По итогам 2025 года объем взаимной торговли стран ОТГ превысил 11,9 млрд долларов США

Фото: пресс-служба МНЭ РК

В Туркестане состоялась 14-я встреча министров экономики и торговли Организация тюркских государств. Участники обсудили дальнейшее развитие торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, а также согласовали конкретные шаги по углублению кооперации, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МНЭ РК

В заседании приняли участие главы делегаций: вице-министр национальной экономики РК Асан Дарбаев, заместитель министра экономики Республики Азербайджан Ровнаг Абдуллаев, заместитель министра экономики и коммерции Кыргызской Республики Султан Ахматов, заместитель министра торговли Турецкой Республики Сезай Учармак, заместитель министра инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Хуррам Тешабаев, Генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев, а также Президент Тюркский инвестиционный фонд Багдад Амреев.

Открывая встречу, Асан Дарбаев отметил символичность проведения заседания в Туркестане - духовном центре тюркского мира, исторически объединявшем народы Великого шелкового пути. По его словам, сегодня ОТГ последовательно трансформируется из площадки диалога в действенный механизм практической кооперации, формирующий новые цепочки добавленной стоимости и расширяющий торговые связи.

По итогам 2025 года объем взаимной торговли стран ОТГ превысил 11,9 млрд долларов США. Наибольший товарооборот Казахстана зафиксирован с Узбекистаном - 4,3 млрд долларов, Турцией - 4,9 млрд долларов, Кыргызстаном - почти 2 млрд долларов, Азербайджаном - 425 млн долларов.

Укрепляется и инвестиционное взаимодействие. За последние 20 лет (2005-2025 гг.) приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан из стран ОТГ составил более 6,3 млрд долларов, из них около 210 млн долларов - в 2025 году. В свою очередь, казахстанские инвестиции в экономики государств ОТГ достигли порядка 5 млрд долларов, включая более 1,3 млрд долларов за 2025 год.

В Казахстане действует свыше 12 тысяч компаний с участием капитала стран ОТГ и более 1300 совместных предприятий, которые вносят значительный вклад в развитие торговли и промышленной кооперации.

«Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность наращивания экономического потенциала ОТГ, развития транспортно-логистического и инвестиционного сотрудничества. Одним из ключевых инструментов в этом направлении обозначен Тюркский инвестиционный фонд. Мы предлагаем приступить к формированию перечня приоритетных проектов, потенциально готовых к финансированию Фондом», – подчеркнул Асан Дарбаев.

Особое внимание уделено устранению торговых барьеров, развитию транспортных маршрутов и цифровых инструментов торговли. Подчеркнута стратегическая роль Среднего коридора как одного из ключевых направлений между Востоком и Западом, открывающего дополнительные возможности для роста взаимной торговли.

По итогам встречи утверждена Дорожная карта сотрудничества в сферах экономики, торговли, инвестиций и финансов между государствами-членами Организация тюркских государств. Документ определяет приоритетные направления совместной работы и механизмы их практической реализации.

Центральным событием заседания стала церемония подписания Коммюнике 14-й встречи министров экономики и торговли, закрепившего достигнутые договоренности.
Кроме того, заключен Меморандум о взаимопонимании о партнерстве в сфере торговли между государствами-членами Организации.

Принятые решения подтверждают стремление стран ОТГ последовательно укреплять экономическую интеграцию и выстраивать современную архитектуру сотрудничества, ориентированную на инвестиции, технологическое развитие и устойчивый рост.

#экономика #Туркестан #МНЭ #ОТГ #министры

Популярное

Все
Прочный мир должен основываться на конкретных действиях
Хранитель эпической интонации
Испытание скоростью и нервами
Важность открытости и прозрачности
С любовью к Родине
Как я проскроллила книги
Об энергетике, спорте и доставке газет
Обеспечить доступность избирательных участков
Инструмент формирования исторической памяти
Когда природа отдыхает
Миссия спасать выполнима
Нейросеть выводит команды на поле
Дети белой птицы
Уникальный дар Жамбыла Жабаева
От декларирования прав к созданию действенных механизмов их реализации
Новый общественный договор
А надо ли так?
Институциональные изменения послужат драйвером экономического роста
Диалог с молодежью о будущем страны
Сашкино счастье
Дрова и уголь будут под запретом
О чем поведает Рашид ад-дин?
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Триумф казахстанского спецназа на UAE SWAT Challenge – 2026 и торжественная встреча победителей в Астане
Закон Республики Казахстан
Глава государства поздравил Михаила Шайдорова с победой на Олимпиаде
Малыш из Туркестанской области решает задачи быстрее пятиклассников
Три новые жизни
У меня очень серьезная гордость за него: Тренер о победе Шайдорова на Олимпиаде
Геологи переходят к новому масштабу исследований
Демократический механизм запущен
В Правительстве рассмотрели эпидситуацию по кори
Vogue назвал главный модный тренд на весну 2026 года
Строится спорткомплекс мирового уровня
Посвящаю эту медаль всему Казахстану: Михаил Шайдоров после триумфа на Олимпиаде
Трансформация ради будущего
Происшествий на транспорте стало меньше
Свести риски к минимуму
Межцивилизационный диалог
Драмы на склонах, надежды на льду
Будет построена объездная дорога
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
Притяжение Земли
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
Строится новая взлетно-посадочная полоса
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Самая большая ценность
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»

Читайте также

Сформирован предварительный пул проектов «Заказа на инвести…
В Великобритании зафиксирован рекордный уровень безработицы
Меры по диверсификации экономики рассмотрели в Правительств…
Бектенов поручил представить перечень новых проектов в сфер…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]