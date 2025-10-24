Тысячи федеральных служащих в США не получат зарплату

Экономика,США
162
Айман Аманжолова
корреспондент

Причина – шатдаун, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Белый дом заявил, что шатдаун федерального правительства, продолжающийся уже 23-й день, привёл к тому, что более 500 тысяч федеральных служащих в США в пятницу не получат зарплату.

«Мы уже 23 дня живём при шатдауне, устроенном демократами. Сенаторы-демократы 12 раз голосовали за то, чтобы оставить правительство закрытым. Невинные американцы страдают каждый день. Более 500 тысяч гражданских федеральных работников завтра не получат зарплату», — заявила на брифинге в четверг пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

В администрации подчеркнули, что затяжное закрытие правительства уже сказывается на военных, приёмных семьях и других категориях граждан, а также призвали Сенат "немедленно разблокировать финансирование и прекратить страдания американцев".

Шатдаун, начавшийся 1 октября, стал вторым по длительности в истории США, уступая лишь 35-дневному закрытию при президенте Дональде Трампе в 2018–2019 годах.

#США #Трамп #госслужащие #шатдаун

