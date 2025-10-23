Американский Сенат в 12-й раз не смог принять законопроект, который бы прекратил шатдаун правительства США, следует из трансляции телеканала C-SPAN, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: Kazpravda.kz

Республиканский законопроект о продолжении финансирования правительства в очередной раз не смог набрать 60 голосов, необходимых для его одобрения. Таким образом, правительственные учреждения США остаются закрытыми.

Текущий шатдаун правительства США стал вторым по продолжительности в истории страны, заявил в среду спикер палаты представителей Майк Джонсон.

Самый продолжительный шатдаун, длившийся 35 дней, пришелся на первый президентский срок Дональда Трампа.

Ранее в Вашингтоне закрыли некоторые популярные туристические достопримечательности из-за шатдауна.