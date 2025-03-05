Тысячи людей эвакуировали в Индонезии

В мире,Происшествия
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Причина – мощные наводнения

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Из-за ливневых дождей, обрушившихся на столицу, реки вышли из берегов, уровень воды поднялся до 3 метров, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Жизнь в Джакарте практически остановилась, целые кварталы оказались затоплены. По данным местных властей, на данный момент известно почти о полутора тысячах пострадавших, а также о более чем тысяче затопленных домов и автомобилей.

Жителям приходится спасаться на крышах домов и использовать для передвижения надувные лодки. В некоторых районах нет электричества, из-за чего не работают насосы для перекачки воды.

Ожидается, что сильные дожди продолжатся до следующей недели. Власти раздают пострадавшим готовую к употреблению еду, одеяла и брезент. Для противодействия потопам они планируют «расстреливать» дождевые облака.

Ранее стало известно, что мощный циклон приближается к Австралии. 

#Индонезия #наводнение #ливни #Джакарта

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