Аким области Жетысу Бейбит Исабаев провел ряд встреч с жителями райо­нов, в ходе которых рассказал о социально-экономическом развитии региона.

фото автора

По его словам, в прошлом году в Семиречье дос­тигнуты значительные успехи: экономический рост составил 114,8%, это один из лучших показателей в республике.

– Основной задачей области остается создание новых рабочих мест посредством привлечения финансовых вложений, – подчеркнул Бейбит Исабаев. – За 2022–2024 годы в регион было привлечено 1,2 триллиона тенге инвестиций, из них 809 миллиардов частные. Это позволило осуществить 135 проектов на 135 миллиардов тенге и создать 3 800 рабочих мест.

В прошлом году в области введено 15 новых производств, а два действующих – расширены, включая заводы аккумуляторов Asma Industrial и газобетонных блоков «Стальбетон» в Талдыкоргане.

В этом году начато осуществление мегапроекта «Коксайский медеплавильный комбинат». Также запланировано осуществить 53 инвестиционных проекта, создав при этом 2 тыс. рабочих мест и увеличив объем инвестиций до 573,5 млрд тенге.

– Сельское хозяйство, занимаю­щее ведущее место в экономике, получает значительную государственную поддержку, – сообщил далее аким области Жетысу. – Нынче в регионе на эти цели предусмотрено выделить 68 миллиардов тенге, включая 24 миллиарда субсидий, 32 миллиарда льготных кредитов и 11,6 миллиарда тенге на лизинг сельхозтехники.

Строительная отрасль также демонстрирует существенный рост. К примеру, за три года существования области здесь введено около миллиона квадратных метров жилья, или примерно 5 000 зданий.

– Важнейшим направлением остается развитие дорожной инфраструктуры, – подчеркивает руководитель региона. – В 2022–2024 годах построены и реконструированы автомобильные дороги республиканского значения Талдыкорган – Ушарал и Ушарал – Достык. Отремонтировано 113 километров дороги Сарыозек – Хоргос. На оставшие­ся 135 километров в этом году выделено 20 миллиардов тенге, работы практически завершены. В итоге все 1 034 километра республиканских дорог, проходящих по региону, приведены в хорошее состояние.

На развитие местных дорог в регионе в прошлом году был выделен 41 млрд тенге, отремонтировано 193 км дорог областного значения и 157 км улиц в 54 населенных пунктах. Участок дороги от Молалинского кольца до озера Балхаш – 132 км – открыт после реконструкции.

В 2025-м на дорожную инфраструктуру ассигновано 52 млрд тенге, по итогам года будет отремонтировано 296 км дорог (133 – областного значения, 163 – улиц в 53 населенных пунктах). Ожидается, что к концу года уровень магистралей в хорошем и удовлетворительном состоянии достигнет 95%.

– Стратегическое значение имеют транспортные узлы Хоргос и Достык на границе с Китаем, – отметил Бейбит Исабаев. – В мае нынешнего года завершено строительство Алакольского автомобильного пункта пропус­ка, что пятикратно увеличило его суточную пропускную способность.

Осенью завершилось строи­тельство на железной дороге Дос­тык – Мойынты. Также начата работа над казахстанско-германским проектом по строительству международного грузопассажирского аэропорта Skyhansa стоимостью 250 млрд тенге в СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота». В приоритете и развитие туризма: с момента создания области Жетысу на эту сферу выделено 58,5 млрд тенге, создаются условия для инфраструктуры и отдыха.

Успешно ведется газификация: более 404 тыс. жителей в 84 населенных пунктах (58,2% местного населения) уже имеют доступ к газу. До конца года будут газифицированы еще 42 населенных пункта. Нынешней осенью сдан в эксплуатацию магистральный газопровод Талдыкорган –

Ушарал. К 2027-му голубое топ­ливо будет подведено к 192 населенным пунктам. При этом уровень газификации региона достигнет 92%.

В социальной сфере за 2022–2025 годы построено и отремонтировано 276 объектов. В прошлом году – 69 новых объектов и 12 капитально отремонтированных на 38 млрд тенге.

– В текущем году ведутся работы по 122 объектам на 43 миллиарда тенге, – поделился цифрами Бейбит Исабаев. – Все эти меры обеспечивают динамичное и всестороннее развитие области Жетысу, направленное на повышение благосостояния населения и укрепление экономического потенциала региона.