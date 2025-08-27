Об этом заявил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев, комментируя ожидаемые итоги визита Короля Иордании Абдаллы II бен аль-Хусейна в Казахстан, передает корреспондент Kazpravda.kz
- В Иордании хорошо развита эта сфера, включая дизайн, производство, инжиниринг, а также разработку программного обеспечения по управлению парков дронов, - отметил министр. - Несколько месяцев назад я съездил в Иорданию с большой делегацией, в составе которой были представители МЧС, МВД, Министерства обороны, и мы плотно изучили этот опыт. Я не исключаю, что дроновая индустрия в Казахстане в ближайшем будущем будет развиваться хорошо.
Также Жаслан Мадиев отметил, что между обеими странами отмечается продуктивное сотрудничество в сфере развития электронного правительства.
- Они готовы перенимать наш опыт в этой области, то есть по работе эко-системы E-gov, так как Казахстан находится на высоких позициях в международных рейтингах в данной сфере. Также Иордания заинтересована в изучении нашего опыта по развитию искусственного интеллекта – институциональная среда, работа на законодательном уровне, инфраструктура, человеческий капитал. Иорданская делегация посетит сегодня Астана хаб, и мы презентуем наши стартапы, образовательные инициативы и Международный центр искусственного интеллекта alem.ai, который мы планируем запустить в октябре этого года, - рассказал министр.