Фото: пресс-служба Президента РК

- В Иордании хорошо развита эта сфера, включая дизайн, производство, инжиниринг, а также разработку программного обеспечения по управлению парков дронов, - отметил министр. - Несколько месяцев назад я съездил в Иорданию с большой делегацией, в составе которой были представители МЧС, МВД, Министерства обороны, и мы плотно изучили этот опыт. Я не исключаю, что дроновая индустрия в Казахстане в ближайшем будущем будет развиваться хорошо.

Также Жаслан Мадиев отметил, что между обеими странами отмечается продуктивное сотрудничество в сфере развития электронного правительства.