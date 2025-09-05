В Шымкенте состоялось знаковое событие – открытие нового учебного корпуса Военного колледжа имени Героя Советского Сою­за Сабыра Рахымова. Мероприятие приобрело республиканское значение, объединив представителей власти, Вооруженных сил, общественности и молодежи, для которых военное дело – не просто профессия, а призвание.

фото пресс-службы горакимата

Церемония началась с возложения цветов к памятнику генерал-майора Сабыра Рахымова – легендарного военачальника, имя которого учебное заведение с гордостью носит уже два года. В 2023 году рес­публиканской военной школе Шымкента дали имя Героя Советского Союза, так как он является уроженцем Южно-Казахстанской области. Спустя год школа была реорганизована в Военный колледж имени Сабыра Рахымова.

Минутой молчания участники почтили память героя, чей жизненный путь стал символом мужества, чести и беззаветной преданности Родине. В церемонии открытия приняли участие министр обороны Республики Казахстан генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов и аким города Шымкента Габит Сыздыкбеков. Обращаясь к преподавателям и командирам колледжа, глава Минобороны подчеркнул важность формирования у курсантов не только профессиональных навыков, но и морально-нравственных качеств, национального самосознания и патриотизма. Будущим сержантам он пожелал крепкого здоровья, отличных успехов в учебе и значительных достижений на благо процветания независимого государства.

Аким Шымкента, выступая перед собравшимися, подчеркнул, что открытие нового корпуса – это инвестиция в будущее страны, в формирование поколения защитников, способных не только с честью нести службу, но и быть лидерами, верными государственным интересам.

– Благодаря высокому профессионализму преподавателей колледжа здесь воспитываются настоящие патриоты, для которых понятия долга, чести и служения Отечеству становятся жизненными ориентирами, – отметил Габит Сыздыкбеков. – Уверен, эти молодые люди продолжат славные традиции своих предшественников, укрепляя независимость, стабильность и безопасность Казахстана.

В свою очередь министр обороны выразил искреннюю благодарность акиму города за поддержку, которую местные власти оказывают военнослужащим гарнизона. Он подчеркнул, что внимание к инфраструктуре, бытовым и социальным условиям военнослужащих оказывает прямое влияние на уровень подготовки личного состава и общее состояние обороноспособности страны. В знак признательности за вклад в развитие военной сферы ­Даурен Косанов вручил Габиту Сыздыкбекову ведомственную медаль Министерства обороны – «Ел қорғаны».

Значимость этого события подчеркивается не только статусом гостей, но и масштабами самого проекта. Новый учебный корпус – это современное здание, оснащенное по последнему слову техники. В нем предусмотрены ­аудитории для теоретической подготовки, кабинеты с мультимедийным оборудованием, специализированные классы, библиотека с богатым фондом военно-истори­ческой и учебной литературы, а также музей, где представлены уникальные экспонаты, посвященные героической истории казахстанских воинов. Гости посетили казармы, спортивный зал и столовую, оценив высокий уровень инфраструктуры и комфорта, созданного для курсантов.

После официальной части прошла церемония награж­дения военнослужащих, отличившихся в службе и подготовке молодого поколения. На плацу колледжа состоялся показательный марш личного состава, за которым последовали зрелищные демонстрации рукопашного боя и презентация образцов современной военной техники, вызвавшие бурные аплодисменты зрителей, среди которых было немало воспитанников военно-патриотического движения «Жас сарбаз».

Военный колледж имени Сабыра Рахымова уже давно зарекомендовал себя как один из ключевых центров подготовки будущих защитников Отечества. Сегодня, с открытием нового корпуса, колледж получает не только дополнительные возможности для качественной подготовки курсантов, но и мощный импульс для дальнейшего развития. Это событие – еще одно подтверждение того, что в Казахстане укрепление обороноспособности и воспитание патриотизма у молодежи остаются приоритетами государственной политики.