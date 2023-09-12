У мавзолея Алаша-хана

На этот раз путь пролегал в Улытауской области – от зимовки Айдар до знаменитого и почитаемого казахами мавзолея Алаша-хана. Быстрее всех его преодолела команда Актюбинской области, которая на финише обошла представителей Мангистау и Алматы.

К сожалению, не обошлось без очередных потерь. Команда Павлодарской области, стартовавшая всего с тремя скакунами, вынуждена была прервать гонку по решению судей из-за травмы еще одной лошади. Наездники выбывают из соревнований, как и ранее покинувшие турнир команды Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областей и Шымкента.

На шестой этап с четырьмя лошадьми выходят команды Алматинской, Карагандинской, Жамбылской, Абайской, Туркестанской, Акмолинской областей, а Улытауская, Костанайская и Кызылординская области будут с тремя скакунами. Состав остальных пяти команд полный, то есть по пять скакунов и по пять всадников.

Главный ветеринарный врач марафона-байги «Ұлы дала жорығы», специалист из Беларуси Ольга Гробер рассказала о причинах выбывания лошадей:

– Команды, которые приехали на соревнования с хорошей подготовкой, и проявляют себя хорошо. Бывает, что лошадь получает травму и отстраняется от соревнований, или скакуны ненамеренно сталкиваются друг с другом. Бывает, что кому-то не подходит местная вода. Например, лошадям команды Павлодарской области не подошла люцерна... В этом году заметно изменилось отношение владельцев лошадей к своим питомцам, оно стало более гуманным. Это колоссальные изменения. Повышается сознательность. Всадники начали понимать, что не стоит гнать лошадь до последнего на большие расстояния. Идет большой обмен знаниями. Чувствуется, что сработал отличный менедж­мент – и это не может не радовать. В итоге выигрывают самые выносливые.