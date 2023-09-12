У мавзолея Алаша-хана

Спорт
2
Кошкарбек Тусипов

Завершился пятый этап гранд марафона-байги «Ұлы дала жорығы» – всадники и их кони преодолели 450 километров из 1 300 намеченных.

фото организаторов марафона-байги

На этот раз путь пролегал в Улытауской области – от зимовки Айдар до знаменитого и почитаемого казахами мавзолея Алаша-хана. Быстрее всех его преодолела команда Актюбинской области, которая на финише обошла представителей Мангистау и Алматы.

К сожалению, не обошлось без очередных потерь. Команда Павлодарской области, стартовавшая всего с тремя скакунами, вынуждена была прервать гонку по решению судей из-за травмы еще одной лошади. Наездники выбывают из соревнований, как и ранее покинувшие турнир команды Северо-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областей и Шымкента.

На шестой этап с четырьмя лошадьми выходят команды Алматинской, Карагандинской, Жамбылской, Абайской, Туркестанской, Акмолинской областей, а Улытауская, Костанайская и Кызылординская области будут с тремя скакунами. Состав остальных пяти команд полный, то есть по пять скакунов и по пять всадников.

Главный ветеринарный врач марафона-байги «Ұлы дала жорығы», специалист из Беларуси Ольга Гробер рассказала о причинах выбывания лошадей:

– Команды, которые приехали на соревнования с хорошей подготовкой, и проявляют себя хорошо. Бывает, что лошадь получает травму и отстраняется от соревнований, или скакуны ненамеренно сталкиваются друг с другом. Бывает, что кому-то не подходит местная вода. Например, лошадям команды Павлодарской области не подошла люцерна... В этом году заметно изменилось отношение владельцев лошадей к своим питомцам, оно стало более гуманным. Это колоссальные изменения. Повышается сознательность. Всадники начали понимать, что не стоит гнать лошадь до последнего на большие расстояния. Идет большой обмен знаниями. Чувствуется, что сработал отличный менедж­мент – и это не может не радовать. В итоге выигрывают самые выносливые.

#Астана #марафон #Туркестан #байга

Популярное

Все
Наши девушки в финале!
Гемблинг без рекламы, или Как излечить казахстанцев от игромании
Перестрелка в кафе Алматы: о состоянии пострадавших рассказали в горздраве
Двух посетителей кафе ранили в перестрелке в Алматы
Навредила засуха, а теперь – дожди…
Ряд задач поставили перед новым акимом Актюбинской области
Креатив нынче в цене
Мусор-самозванец
Бизнесмены хотят платить за воду как пенсионеры
Говори – и все получится!
Новый взгляд на старые проблемы: как изменится казахстанская экономика?
Свое будущее блогер Иван Червинский связывает с Казахстаном
С толстой сумкой на ремне
Познать дух казахского народа
В туристических зонах на Бухтарминском водохранилище годами не решается проблема с вывозом мусора
Клип на народный хит
Елдоса Коспаева с членами его группировки этапировали в Казахстан
Столичный забег
Необходима энергетическая стабильность
Избиение осужденного в колонии: как накажут начальника и сотрудников ДУИС
В лесах области Абай в сентябре распустились весенние цветы
Нота протеста
Ярмарку в рамках дней культуры Таджикистана в Казахстане проведут в Астане
Мощным возбудителем роста опухолей оказался витамин С
О ношении хиджаба в школах высказался министр просвещения РК
Онлайн смогут передавать автономера новому владельцу казахстанцы
Муза Каюма Мухамедханова
«Золотая мина» в окрестностях Маралды
Как выучить язык и обрести друзей
Президенты Токаев и Рахмон посетили Главную мечеть города Астаны
Динмухамед Кунаев: Я верю своему народу, его будущее светлое
Где посмотреть в прямом эфире бой Кособуцкий - Аджагба
Пожар на шахте "Казахстанская": какую помощь получат пострадавшие горняки
Спасатели нашли пропавшего в горах Кок-Жайляу туриста
В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы
В Семее почтили память жертв ядерных испытаний
На юго-востоке Турции упал метеорит
Мертвую девушку нашли грибники в Костанайской области
5-летнюю племянницу избила девушка в Астане – реакция полиции и детского омбудсмена
Спас девочку-подростка от суицида военнослужащий водитель в Астане
Наследие во всем
Алматинские школьники подготовили документальную выставку в честь Дня Конституции

Читайте также

Наши девушки в финале!
Казахстан поднялся в мировом футбольном рейтинге
Женская сборная Казахстана по шахматам прошла в финал чемпи…
Назначен новый государственный тренер Казахстана по велоспо…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]