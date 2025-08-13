У нас на районе

Келешек мектептері
161
Николай Николаев

К началу учебного года в Алматы завершится строительство 15 комфортных школ

фото Юрия Беккера

Как сообщают в управлении образования, благодаря реализации национального проекта в городе появится около 30 тыс. ученических мест. Комфорт­ные учебные заведения решат проблемы аварийных объек­тов образования и трехсменного обу­чения. Отметим, что еще пять школ по проекту планируется завершить до конца этого года.

За ориентир была взята открытая в 2024-м первая в Алматы комфортная школа. Она появилась на месте аварийной школы в Ауэзовском районе. Затем школы будущего стали строить и в других районах мегаполиса, на окраинах в том числе.

Важно отметить, что все комфортные школы оснащены удобной мебелью отечественного производства, современными лабораториями, библиотеками, актовыми и спортивными залами. Особое внимание уделено воп­росам безопасности учащихся и педагогического коллектива. Для этого проектом предусмот­рено обеспечение системой видеонаб­людения и блокировки дверей с использованием звуковых сигналов.

Социальные сети пестрят благодарными откликами по поводу реа­лизации национального проек­та. «Отрадно, что государство взялось за вопросы образования, ведь найти хорошую школу непросто. В нашем районе появится новое учебное заведение, и это, помимо прочего, также позволит решить ряд городских проблем. Надеемся, это разгрузит улицы города, потому что детей не придется возить в отдаленные районы», – пишут жители Алматы.

Всего по плану реализации национального проекта «Келешек мектептері» в Алматы должны построить 22 комфортные школы. Некоторые из них уже действуют. Цена строительства одной школы зависит от ее вмес­тимости. Так, стоимость школы на 1,5 тыс. учеников превысила 8 млрд тенге, а на 2 тыс. мест – 11,1 млрд тенге.

Дополнительные ученические места, которые будут созданы в рамках нацпроекта, позволят перевести часть школ на обучение только в первую смену. Эта мера, считают эксперты, скажется и на качестве обучения: у учеников появится больше времени на внеклассные занятия, будет решен наболевший вопрос позднего возвращения детей после уроков домой.

Отзывы учеников и родителей о новых школах единодушны: здесь созданы все условия для получения качественного образования. В этом году подобные школы появятся еще в пяти районах Алматы.

#Образование #школа #Комфортная школа #Келешек мектептері

