Арестован мужчина, избивавший на глазах прохожих женщину в Карагандинской области

Этот случай произошел в поселке Актас и был снят очевидцами. Полиция прокомментировала инцидент, передает корреспондент Kazpravda.kz
В социальных сетях распространилось видео, на котором мужчина толкает женщину на землю, бьет кулаками по лицу, тянет за одежду, волоча по земле и останавливается, чтобы нанести новые удары.
По информации ДП региона, нарушитель является сожителем потерпевшей.
«По данному факту сотрудники полиции по горячим следам установили личность правонарушителя – 35-летнего жителя поселка Актас, который нанес телесные повреждения 27-летней сожительнице. Судебно-медицинская экспертиза установила, что женщине был нанесен легкий вред здоровью. В отношении мужчины собран материал, который направлен в суд. Правонарушитель подвергнут административному аресту сроком на 15 суток», - сообщила пресс-служба ДП Карагандинской области.