Арестован мужчина, избивавший на глазах прохожих женщину в Карагандинской области

Этот случай произошел в поселке Актас и был снят очевидцами. Полиция прокомментировала инцидент, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz

В социальных сетях распространилось видео, на котором мужчина толкает женщину на землю, бьет кулаками по лицу, тянет за одежду, волоча по земле и останавливается, чтобы нанести новые удары.

По информации ДП региона, нарушитель является сожителем потерпевшей.