Начинать этот разговор стоит не с дат, а с архетипа. Легендарная царица Томирис не просто победила Кира – она доказала: в критический момент субъектность женщины в степи абсолютна. Эта линия преемственности тянется через века: от политической мудрости Бопай-ханым – супруги хана Абулхаира, до лидерского дара другой Бопай – сестры Кенесары-хана, выступавшей не просто соратницей, а стратегом нацио­нально-освободительного движения. Здесь же и «степная Жанна д’Арк» – батырша Сапура Матенкызы, возглавившая восстание в Западном Казахстане. Это была не просто «воинственность», а осознанная ответственность за судьбу народа.

В ХХ веке этот дух трансформировался, но не исчез. Славные дочери казахского народа – снайпер-легенда Алия Молдагулова, пулеметчица Маншук Маметова, бесстрашная летчица Хиуаз Доспанова – стали символами самопожертвования, когда сталь характера оказывалась прочнее свинца.

Но победы ковались не только оружием. В переборах домбры Дины Нурпеисовой, ученицы Курмангазы, и в поэтическом слове акына Сара, доказавшей в поединке с Биржан-салом, что женское слово весит не меньше мужского, звучал тот же манифест свободы. Этот ряд дополняет «казахский соловей» Куляш Байсеитова, чей голос первым вывел национальное искусство на мировые оперные сцены.

Сегодня этот код считывается повсюду: от мирового кинематографа до передовой науки. Мы гордимся Самал Еслямовой – актрисой, чей талант был отмечен призом Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль. В интеллектуальном противостоянии с глобальными вызовами наш суверенитет защитила Кунсулу Закарья – разработчик отечественной вакцины QazVac. Это примеры того, как современная казахстанская женщина побеждает силой интеллекта и духа.

Местом силы нашего многонационального государства стал спортивный пьедестал. Летние олимпийские триумфы Ольги Шишигиной и Ольги Рыпаковой (обладательницы полного олимпийского комплекта), зимние медали Юлии Галышевой и Елены Хрусталевой, паралимпийское золото Зульфии Габидуллиной, титул трехкратной чемпионки планеты по боксу Назым Кызайбай, прорыв дзюдоистки Абибы Абужакыновой и мировое доминирование теннисистки Елены Рыбакиной – все это равновеликие грани одной большой победы.

При этом наши спортсменки показывают не только силу, но и красоту. Эту планку безупречного стиля когда-то задала легендарная гимнастка Алия Юсупова, а сегодня ее амбассадорами стали волейболистка Сабина Алтынбекова, боксерши Балауса Муздиман и Ангелина Лукас, дзюдоистка Айгерим Абилкадирова, футболистка Юлия Мясникова и легкоатлетка Надежда Дубовицкая. Все они стали мировыми символами казахстанского стиля, где внешнее изящество лишь подчеркивает внутреннюю мощь.

Продолжение этой саги пишется прямо сейчас, и оно вселяет невероятный оптимизм. На мировую арену выходит потрясающая молодежь: 19-летняя конькобежка Кристина Шумекова, юная звезда могула Анастасия Городко, бесстрашная лыжная акробатка Аяна Жолдас и королевы шахмат Бибисара Асаубаева и Жансая Абдумалик.

И пока эта преемственность жива, у успеха нашей страны всегда будет женское лицо.