У Токаева появится заместитель

В ходе выступления на заседании Национального курултая Глава государства Касым-Жомарт Токаев сообщил о том, что в Казахстане появится должность вице-президента, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

- Недаром в народе говорят – всему свое время. Считаю, что такое время пришло. И сегодня на заключительном заседании Национального Курултая хотел бы выступить с новым важным предложением. Предлагаемая мной новелла органично замкнет собой всю политическую конструкцию, которую мы методично выстраивали на протяжении нескольких лет. Речь идет об учреждении института Вице-президента Республики Казахстан и соответствующем его закреплении в Конституции, - заявил Токаев.

Он пояснил, что назначать Вице-президента будет Президент с согласия Парламента простым большинством голосов.

Круг его полномочий определяет сам Глава государства.

Предполагается, что Вице-президент по поручению Президента будет:

– представлять интересы Республики Казахстан на международных форумах и переговорах с делегациями зарубежных государств;

– представлять интересы Президента в Парламенте;

– взаимодействовать с отечественными и зарубежными общественно-политическими, научными и культурно-просветительскими организациями;

– выполнять иные поручения Президента.

- Данные основные положения, касающиеся служебного функционала Вице-президента, следовало бы также отразить в тексте Конституции, - добавил Токаев.

По его словам, упразднению подлежит часть аппаратных структур, обеспечивающих деятельность действующего Парламента, а также должность Государственного советника.

Функционал, структура Администрации Президента и система ее управления будут реформированы в соответствии с практической необходимостью.

- Вам, конечно, известно, что должность Вице-президента существует в целом ряде стран. В нашем случае учреждение данной должности стабилизирует процесс управления государством, а также внесет окончательную ясность в отношении властной иерархии. Должен подчеркнуть: данное конституционное нововведение не означает ослабления самого института президентской власти. Напротив, пост Президента остается главным в государственной системе. Убежден, Казахстан будет успешно развиваться как президентская республика.

От этой оправдавшей себя политической системы отказываться нельзя. Тем более, международный опыт убедительно свидетельствует в пользу именно такого выбора. Уверен, предложенные мною реформы государственной власти, в частности, переход к однопалатному парламенту – Құрылтай, создание Халық Кеңесі – Народного Совета, учреждение должности Вице-президента придадут мощный импульс развитию нашей страны, усилят ее потенциал, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

#Токаев #вице-президент

