У журналистики женское лицо

Казахстан впервые стал участником международного проекта «Мир журналистики». В ходе исследования, проводимого при поддержке ЮНЕСКО и Международной федерации журналистов, были изучены риски и неопределенность в медиасфере 75 стран. Исследовательскую группу возглавляла профессор Гульмира Султанбаева.

Как показало исследование, казахстанская журналистика – преимущественно женская профессия. Представительниц прекрасной половины в ней 77,8%. Почти 90% респондентов имеют профильное журналистское образование. Однако профессиональная среда отмечена высоким уровнем напряжения: 67,1% журналистов сообщили, что испытывают стресс на работе, а 69,9% вынуждены иметь дополнительные источники дохода вне официальных контрактов.

Один из самых тревожных выводов касается безопасности. Наиболее распространенными угрозами названы уничижительные высказывания и публичная дискредитация работы. Обеспокоенность вызывает проблема правовой защиты и результативности расследований: почти половина опрошенных выразили обеспокоенность тем, что лица, причиняющие вред журналистам в Казахстане, не несут ответственности.

31% респондентов обеспокоены своим физическим и эмоциональным благополучием. Казахстанские журналисты придают наибольшее значение темам, связанным с социальной ответственностью и информированием.

