Ученики школ «Келешек мектептері» приняли участие в акции «Таза Қазақстан»

Таза Казахстан
Айман Аманжолова
корреспондент

Сегодня в рамках акции «Таза Қазақстан» ученики 185 школ проекта «Келешек мектептері» вышли на субботник и внесли вклад в охрану окружающей среды, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: gov.kz

«Таза Қазақстан» - национальная инициатива, направленная на формирование экологической культуры, защиту природы и поддержание чистоты общественных пространств. Основная цель проекта - бережное отношение к окружающей среде, сохранение порядка в городах и селах, а также укрепление общей гражданской ответственности.

Школьники «Келешек мектептері», расположенных во всех регионах страны, проявляют высокую активность в реализации инициативы. Такая работа способствует воспитанию экологического сознания и ответственного отношения к обществу у подрастающего поколения.

Во время субботника ребята очистили территории школ и прилегающие общественные пространства, показав личный пример заботы о природе. В ряде регионов особое внимание уделили посадке деревьев и озеленению.

Обе инициативы реализуются по поручению Главы государства.

#дети #школа #экология #уборка

