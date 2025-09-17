Фото: пресс-служба министерства обороны РК

По тревоге были подняты соединения и воинские части региональных командований «Запад» и «Восток», приведённые в полную боевую готовность. В манёврах задействовано свыше 3 тысяч военнослужащих и более 1 тысячи единиц вооружения и военной техники, включая самолёты, вертолёты и беспилотные летательные аппараты. Учение проводится в четыре этапа.

На первом этапе военнослужащие отработали действия при объявлении тревоги, совершили марш комбинированным способом в назначенный район и приступили к выполнению учебно-боевых задач. Практические действия будут проходить в дневное и ночное время в условиях ведения оборонительных и наступательных операций с учётом применения беспилотных систем.

В ходе учения отрабатывается взаимодействие различных родов войск, совершенствуются навыки организации в управлении, отрабатываются вопросы логистики, тактической связи и манёвренности подразделений в сложных климатических условиях.

Основные цели учения — повышение слаженности органов военного управления, совершенствование методики ведения современного боя, а также апробация новых способов организации боевой работы. Учение «Айбалта-2025» продлится до 3 октября текущего года.