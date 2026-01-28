Учитель химии школы-лицея №95 города Алматы Татьяна Белоусова вошла в ТОП-50 лучших учителей мира по итогам международного конкурса Global Teacher Prize 2025–2026 годов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минпросвещения

Фото: акимат Алматы

Как отметили в министерстве, в 2025 году на конкурс было подано несколько тысяч заявок из более чем 130 стран. В финальный список вошли 50 педагогов, продемонстрировавших высокий профессиональный уровень и вклад в развитие образования.

Global Teacher Prize является одной из наиболее авторитетных международных наград в сфере образования и ежегодно отмечает учителей, чья работа оказывает значимое влияние на учеников и образовательные сообщества.

Церемония награждения финалистов пройдет с 1 по 5 февраля в Дубае в рамках международного образовательного форума.