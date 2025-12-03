Учитель географии школы-лицея села Акшукыр Диана Шакирова разработала игру «DOSTIME», направленную на предотвращение школьного буллинга, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций.

Фото: ЦОК Мангистауской области

Разработанная педагогом игра уже стала заметным инструментом в работе с классами. «DOSTIME» помогает школьникам лучше понимать друг друга, справляться с эмоциями и выстраивать доверительные отношения — а значит, снижать риски буллинга.

Проект сочетает игровые механики и цифровые технологии, что делает его современным и близким детям. Центральная цель — организовать безопасное общение, укрепить дружеские навыки и создать в классе эмоционально комфортную среду.

Диана Шакирова отмечает, что разработка игры — результат её многолетней работы с детьми как классного руководителя.

По её словам, «DOSTIME» состоит из двух ключевых инструментов:

* социально-эмоционального, который через карточки с заданиями учит детей слушать, обсуждать, выражать чувства и принимать решения вместе;

* цифрового — анонимного Telegram-бота, куда ученик может в любой момент написать о своих переживаниях.

Такой подход позволяет педагогам отслеживать эмоциональное состояние ребёнка и вовремя реагировать, а школьникам — не бояться делиться тем, что их тревожит.

— Благодаря игре «DOSTIME» наш класс стал более открытым, активным и поддерживающим, — говорит Диана Шакирова.

Проект уже заинтересовал педагогов других школ региона и может стать одним из эффективных способов профилактики буллинга в образовательных учреждениях Мангистау.