Один из них – учитель истории Куаныш Абильмаликов. Про таких говорят: педагог с опытом и профессиональным подходом к делу. Переехав из соседней Костанайской области, он привез с собой не только знания, но и умение заинтересовать детей.

Для работы Куаныш Кабдуллович выбрал маленькое, довольно отдаленное от областного центра село Бирсуат, где имелись учительские вакансии. И по прошествии месяца на новом месте с уверенностью говорит: «Все больше укрепляюсь в мысли, что принял правильное решение. Не думал, что можно так быстро привыкнуть к месту, где никогда раньше не был».

Думается, его приезд стал настоящим событием, как для тепло встретивших его коллег, так и для сельчан, которые с облегчением вздохнули: историю детям будет преподавать не совместитель, а увлеченный делом специалист. Как говорит директор школы Анар Кайкина, часы истории теперь не кажутся детям скучными. К примеру, ее дочь-шестиклассница всегда ждет уроков, интересуется книгами для дополнительного чтения.

Для Куаныша Кабдулловича новая школа – не первое место работы. По окончании Костанайского педагогического института (ныне Костанайский региональный университет им. А. Байтурсынова) он поработал сначала в городском общеобразовательном учебном учреждении, а после – преподавателем вуза. Но именно в сельской школе, по его словам, виден живой интерес и благодарность учеников, которые по-настоя­щему ценят знания и старания учителя. Кроме того, в селах, как правило, мало учеников, и поэтому есть возможность уделять внимание каждому, выявлять приоритеты и интересы детей.

К слову, в этом году учеба для бирсуатских школьников началась в стенах новой современной школы на 100 мест, построенной в рамках государственно-частного партнерства. Но Куаныша Абильмаликова удивило не это. По его словам, это как раз и должно быть нормой. Впечатление произвели ученики – открытые, вежливые, любознательные и старательные. Как отмечает учитель, сельские ребята легки на подъем, более подвижны по сравнению с городскими сверстниками, меньше сидят в телефонах. В такой атмосфере с хорошей обратной связью и работать хочется с удвоен­ной отдачей – делиться опытом, вдохновлять детей.

Куаныш Кабдуллович отмечает с улыбкой: интерес к его урокам у детей заметный. Они внимательно слушают, активно задают вопросы. Еще бы! Желая пробудить у них подлинный интерес к прошлому, педагог превращает свои уроки в живую встречу с историей: приносит старинные предметы, этнографические находки, хранящие дыхание прошлого. Согласитесь, у сельских детей не так много возможнос­тей для расширения знаний вне школьных стен. Даже в районном центре, Державинске, нет историко-краеведческого музея.

Куаныш Абильмаликов постепенно осваивается на новом мес­те. Ему бесплатно предоставили комнату в учительском доме, выкупленном специально для прибывших педагогов местным ТОО «Бирсуат Агро». Примечательно, что вдохновленные жители села перед началом учебного года отремонтировали этот дом своими силами. Очень хотят сельчане, чтобы хорошие специалисты задерживались здесь надолго. К слову, в Бирсуате уже два таких учительских дома, находящихся на балансе сельского акимата. Второй также готов принять своих новых жильцов. Тут очень ждут учителей географии и химии.

Этот наглядный пример показывает: в селах имеются все условия и для работы, и для комфортной жизни. У приезжающих сюда специалистов не возникает проблем с жильем, что существенно облегчает адаптацию на новом месте.

В четырехкомнатном доме Куа­ныш Абильмаликов проживает вместе с коллегой – учителем казахского языка, также прибывшим в этом году из Костанайской области.

– Дом уютный, теплый, условия очень хорошие: все необходимое для проживания есть, а главное – нет необходимости искать или арендовать жилье. Как и все сельские жители, готовимся к зимнему отопительному сезону: приобретаем дрова и уголь, – делится Куаныш Кабдуллович.

Но жизнь человека в любом месте не ограничивается только работой и бытом. В свободное время и школьники, и взрос­лые бирсуатцы с удовольствием участвуют в спортивной и культурной жизни села, продолжает собеседник. Вечерами, по крайней мере, спортивный зал школы всегда наполнен людьми: здесь идут тренировки по мини-футболу и волейболу, а любители интеллектуальных игр собираются за шахматными досками, играют в шашки и тоғызқұмалақ. По окончании уборочной кампании, на которой сейчас занято большинство сельчан, желающих размять мышцы в спортзале станет еще больше.

По мнению Куаныша Абильмаликова, сельская школа – та самая стартовая площадка, где молодой педагог может постепенно войти в профессию, раскрыться, не испытывая стресса и напряжения, не боясь ошибок. Здесь легче наладить живой контакт с учениками, почувствовать значимость своей работы. В условиях меньшей загруженности – ведь в сельских школах, как правило, меньше учеников в классах – молодой специалист учится не только преподавать, но и понимать детей, вовлекать их в учебу. Все это и есть тот бесценный опыт, который обязательно пригодится в будущем.

Наш герой убежден: для выпускников вуза сельская школа – это уверенное начало профессионального пути, в процессе которого растет, формируется настоящий Учитель.