Ударившего женщину из-за громкого разговора алматинца задержали

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В одном из алматинских автобусов 66-летний мужчина ударил женщину, которая, по его словам, громко разговаривала по телефону, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon Live

В пресс-службе Департамента полиции города заявили, что дебошир арестован.

Согласно информации правоохранителей, по факту хулиганства возбуждено уголовное дело.

«Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Досудебное расследование продолжается», - сообщил глава отдела полиции при УП Алмалинского района Батуржан Абдумасаров.

О конфликте ранее стало известно благодаря видео, которое зафиксировали очевидцы.