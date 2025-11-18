УЕФА одобрила запрос «Кайрата» о переносе матча с «Олимпиакосом» в Астану

Футбол
113

Начало игры также изменено на более раннее

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Матч шестого тура общего этапа Лиги Чемпионов между алматинским «Кайратом» и «Олимпиакосом» из Пирея пройдёт в Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz

По информации греческих СМИ, УЕФА одобрила запрос «Кайрата» о переносе матча из Алматы в столицу из-за погодных условий. Таким образом, встреча команд 9 декабря пройдёт на стадионе «Астана Арена», оснащённом раздвижной крышей, что позволит провести матч при комфортной температуре.

Начало игры также изменено на более раннее — стартовый свисток прозвучит в 20:30 по местному времени.

Отметим, что в прошлом «Олимпиакос» уже играл на этом стадионе — в 2016 году команда встречалась с «Астаной» в Лиге Европы, матч завершился ничьей 1:1.

 

#УЕФА #Кайрат #Астана Арена #Олимпиакос

Популярное

Все
Еще один частный футбольный клуб
Мировая популярность тогызкумалака
Промышленная группа из Казахстана запускает в США химический комплекс
На службе согласия и единства
Дроны на службе
Успех мергенов в Каире
Закон Республики Казахстан Об искусственном интеллекте
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях
Бюро Сената
Фольклорных дел мастер
Работа над четвертым томом продолжается
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Астана – драйвер туристической отрасли
Дебютный гол Дастана и суперсейвы Темирлана
Идет борьба за лидерство
Когда дому требуется новое «пальто»
От переквалификации – к стабильной занятости
Чтобы отдых был комфортным
Получить путевку в жизнь
Отличный старт
Тестирование по Qaztest провели в командовании Нацгвардии
Все строго по правилам
Мегапроект Саудовской Аравии «Зеркальная линия» – на грани провала
Жемчужина осеннего Шымкента
Режут провода, портят светильники: Шымкент страдает от вандалов
Сенсационное серебро из Японии
Школьники из Семея изготовили EcoBox из пластиковых крышек
Стратегическое партнерство, ориентированное в будущее
В работе помогает робот
По следам Великого шелкового пути: как провести отпуск в Узбекистане
В Halyk Bank выдали кредит на человека с инвалидностью
Подъем АПК обеспечили меры господдержки
Москву украсили флагами Казахстана и России в преддверии госвизита Токаева
Молодежь созидает будущее
Казахстан и Россия открывают новую эру стратегического партнерства – Токаев
В Шымкенте представлена монография Александра Подушкина о государстве Кангюй
На счету уже 18 медалей!
Молодые казахстанцы создали приложение для изучения английского языка
В основе успехов отечественных аграриев лежит самоотверженный труд и государственная поддержка
Дело «Хуторских»: Хасана Касымбаева приговорили к 12 годам колонии
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Зампред КНБ отправлен в отставку
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
Ошибка, которую нужно исправить: мажилисмен о запрете самосвалов на автодорогах
В Астане состоялся показ фильма «Капитан Байтасов»
В ВКО выявили незаконную работу асфальто-бетонного завода
Шымкент растет и уверенно смотрит в будущее
Марат Ирменов назначен зампредом КНБ
Кайрат» продолжает удивлять Европу и нас
В Жамбылской области выявили свыше 500 нарушений миграционного законодательства
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
В Астане еще один жилой массив подключили к природному газу
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
В Кокшетау открылась еще одна инновационная школа
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?

Читайте также

Дастан Сатпаев стал самым молодым автором гола в истории сб…
В Астане усилят меры безопасности на время футбольного матч…
Новым владельцем футбольного клуба «Qyzyljar» станет бизнес…
В Турции свыше тысячи футболистов обвинены в нелегальных ст…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]