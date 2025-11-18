Начало игры также изменено на более раннее

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Матч шестого тура общего этапа Лиги Чемпионов между алматинским «Кайратом» и «Олимпиакосом» из Пирея пройдёт в Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz

По информации греческих СМИ, УЕФА одобрила запрос «Кайрата» о переносе матча из Алматы в столицу из-за погодных условий. Таким образом, встреча команд 9 декабря пройдёт на стадионе «Астана Арена», оснащённом раздвижной крышей, что позволит провести матч при комфортной температуре.

Начало игры также изменено на более раннее — стартовый свисток прозвучит в 20:30 по местному времени.

Отметим, что в прошлом «Олимпиакос» уже играл на этом стадионе — в 2016 году команда встречалась с «Астаной» в Лиге Европы, матч завершился ничьей 1:1.