Угроза подтопления села Карамырза снята в Костанайской области
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Угроза наводнения села Карамырза Костанайской области полностью снята, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям региона.
Напомним, в ночь на 6 апреля в селе Карамырза Карасуского района подтопило 35 жилых домов и 60 подворий.
К настоящему времени талая вода ушла из всех подтопленных домов и дворовых территорий.
Все 39 эвакуированных сельчан вернулись в свои дома.
Сотрудники ДЧС области возвращаются к месту постоянной дислокации в город Костанай.