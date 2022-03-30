Жители окраины Усть-Каменогорска жалуются на опасное соседство с колонией. Говорят, устали от набегов так называемых перебросчиков. Когда люди попытались защититься, им пригрозили поджогом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Жители улицы Леваневского не успевают латать дыры на крышах домов и надворных построек. Говорят, на них почти ежедневно забираются так называемые перебросчики, чтобы закинуть за шестиметровый забор колонии свертки с наркотиками, алкоголем, сотовыми телефонами и другими запрещенными веществами.

"Для них нет ни дня, ни ночи, некоторые днем заходят на крышу, они же отмороженные. У меня сосед с 58 дома начал на них орать, с ломом выскочил, а они говорят: "Мужик, ты что? Сгореть хочешь?" Что он может сделать против них?" – задается вопросом житель Усть-Каменогорска Владимир Толкачев.

Когда перебросчики в очередной раз сломали местному жителю Куату Джакупбаеву крышу, он решил с ними разобраться. Пригрозил полицией. В итоге лихие парни заперли его с женой и детьми дома и подожгли машину.

"Я пытался бороться с ними, в ту ночь гонял их, через час машина сгорела", – говорит Куат Джакупбаев.

Спасаясь от непрошенных гостей жители набили на заборы острые штыри и обнесли их колючей проволокой. Но перебросчиков это не останавливает. Писали письма в прокуратуру и полицию, стражи порядка утроили засаду, но поймать нарушителей не получилось.

"В прошлом году в углярке у меня сотрудники полиции дежурили, в итоге сами сотрудники полиции не смогли их поймать, они вправо и влево убегали, засада провалилась", – говорит местная жительница Раиса Джакупбаева.

В местном департаменте уголовно-исполнительной системы о перебросчиках знают. Как раз недавно одного такого задержали с наркотиками и алкоголем. Незаконный бросок увидели в камеры видеонаблюдения, которое ведется по периметру колонии.

"С начала этого года было пресечено более 20 фактов переброса запрещенных предметов на территорию колонии. Данные лица были привлечены к административной ответственности по статье 481 КОАП РК. Недавно именно в этой колонии двое несовершеннолетних пытались перебросить наркотические средства и алкогольные напитки, они были задержаны", – сообщила официальный представитель Департамента УИС по ВКО Салтанат Ожиканова.

Но все что за забором колонии – уже в ведении полиции, говорят в ДУИС. Стражи порядка обещают на опасную улицу направить патрули. А пока жители более 20 домов решили написать обращение к акиму города с просьбой переселить их в безопасный район.



