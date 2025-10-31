Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев остановился на мерах государственной поддержки по обеспечению подрастающего поколения доступом к качественному образованию, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

«С 2024 года в стране реализуется программа «Национальный фонд – детям». В соответствии с ней 50% ежегодного инвестиционного дохода Нацфонда начисляется на счета детей. Таким образом, в Казахстане каждый ребенок до 18 лет получает финансирование из Национального фонда. Указанные средства не могут быть использованы досрочно. По достижении совершеннолетия молодые граждане смогут направить накопленные средства на приобретение жилья или получение образования», – отметил Президент.

Кроме того, запущена единая накопительная система «Келешек» для детей старше пяти лет. В данной системе аккумулируются добровольные родительские взносы, выделяемый государством первоначальный образовательный капитал, ежегодная государственная премия и инвестиционный доход.