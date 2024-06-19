Улучшая рыночную среду

Экономика
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Самат Бейсембаев

За последние пять лет климат по привлечению иностранных инвестиций значительно улучшен

Коллаж: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Одной из приоритетных задач Правительства является создание благоприятных условий для бизнеса и постоянное совершенствование инвестиционного климата. Для этого Казахстан поэтапно внедрял и продолжает внедрять стандарты Организации экономического сотрудничества и развития.

«Вступление Казахстана в Комитет по инвестициям ОЭСР свидетельствует о нашем стремлении обеспечить справедливую и прозрачную среду для международных инвестиций, а также о готовности поощрять инвестиции, стимулирующие положительный вклад в социально-экономический прогресс и защиту окружающей среды», – отметили в Министерстве нацио­нальной экономики.

Как результат, за последние пять лет Казахстан привлек 117 млрд долларов, из которых 64,9 млрд долларов направлены в несырьевой сектор (без горнодобывающей промышленности).

По информации UNCTAD, Казахстан занял лидирующую позицию по привлечению чис­тых прямых иностранных инвестиций среди постсоветских стран, в том числе Центральной Азии и стран без выхода к морю. За те же пять лет инвестиции в основной капитал выросли на 143,5% – с 12,6 трлн тенге до 30,6 трлн тенге.

Буквально в ноябре прошлого года международные рейтинговые агентства Fitch и Standard & Poor’s подтвердили суверенный кредитный рейтинг Казахстана с прогнозом «стабильный», в свою очередь Moody’s улучшил прог­ноз Казахстана со «стабильного» на «позитивный», подтвердив суверенный рейтинг Казахстана на уровне инвестиционной надежности.

А в рейтинге мировой конкурентоспособности IMD Казахстан поднялся на шесть пунктов (по сравнению с рейтингом 2022 года) по таким факторам, как «Внешние инвестиции», «Эффективность бизнеса», «Законодательство о бизнесе», и занял 37-е место из 64 стран мира.

В целом наша страна имеет прочную инвестиционную законодательную базу, которая постоянно совершенствуется в соответствии с наилучшими мировыми стандартами, при этом особое внимание придается созданию сильной и конкурентной среды для бизнеса.

Сегодня зарегистрировать свой бизнес в Казахстане можно дистанционно. Если раньше заявитель приходил в госорган с пакетом документов и ждал проверки данных для регистрации от пяти до тридцати дней, то сегодня вся процедура в электронном виде занимает не более одного дня.

Также по итогам прошлого года в законодательстве отменены свыше 10 тыс. излишних требований к бизнесу.

Как и во всем мире, инвестиционным законодательством предусмотрены различные меры господдержки инвестиций в виде освобождения от обложения таможенными пошлинами, различные налоговые льготы, а также натурные гранты. Для комфортного ведения бизнеса существует ряд соглашений, которые заключаются между инвестором и Правительством.

«Для крупных инвесторов при подписании Соглашения об инвестициях по реализации проекта стоимостью порядка 50 миллионов долларов в приоритетных отраслях экономики предусмотрены особые условия и освобождения от налогообложения. Проекты отбираются по принципу наибольшего экономического эффекта для развития отрасли на индивидуальных условиях и установлением встречных обязательств для инвестора в обмен на преференции от государства», – добавили в ведомстве.

К слову, в феврале этого года на расширенном заседании Правительства отдельно о привлечении инвестиций высказался Президент, отметив, что это одна из основ экономики.

«Нужно существенно увеличить приток внешних и внутренних инвестиций. Это ключевая задача для созданного Инвестиционного штаба. Штабу предстоит сформировать целостную экосистему привлечения инвестиций, активизировать работу институтов развития, наладить четкое взаимодействие между загранучреждениями, центром и регионами, выстроить эффективный диалог с бизнес-сообществом. И самое главное – своевременно принимать необходимые решения», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Что касается привлечения внешних инвестиций, то на сегодня в Казахстане для инвесторов предусмотрен безвизовый режим с 83 странами.

Также в 2022 году сформирован Общенациональный пул реализуемых инвестиционных проектов. На сегодня он состоит из 704 проектов стоимостью порядка 32,08 трлн тенге и предполагает создание более 122,5 тыс. рабочих мест. Из них 136 проектов на 15,44 трлн тенге реализуются с участием иностранных инвесторов, 568 проектов на 16,64 трлн тенге – отечественных.

По итогам проводимой работы на внешнем и центральном уровнях ежегодно вводится в эксплуатацию не менее 40 крупных проектов с иностранным участием. За 2019–2023 годы введены в эксплуатацию 218 проектов с иностранным участием на общую сумму 11,5 млрд долларов, создано порядка 27,7 тыс. рабочих мест.

Продолжается работа по релокации иностранных компаний. Обеспечен переезд 39 компаний.

Для повышения оперативности реализации инвестиционных проектов разрабатывается Национальная цифровая инвестиционная платформа, которая обеспечит интеграцию всех госорганов в единую онлайн-систему привлечения, реализации и мониторинга инвестиционных проектов.

Будет внедрена система Fast Track, так называемый «зеленый коридор», для сопровождаемых проектов от регистрации предприятия и получения разрешительного документа до ввода производства в промышленную эксплуатацию.

Миннацэкономики и в новом 2024 году готово поддерживать активный диалог с инвесторами на различных площадках.

Вместе с тем в целях формирования нового инвестиционного цикла с учетом новых трендов, в том числе стандартов ESG, принята Концепция инвестиционной политики до 2026 года. Ее реализация позволит достичь амбициозную цель, поставленную перед Правительством, – довести уровень инвестиций в основной капитал до 25,1% от ВВП к 2026 году.

#экономика #инвестиции #инвесторы #иностранные инвестиции #привлечение

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