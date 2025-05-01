Ей было 116 лет

Иллюстративное фото: kazpravda.kz/Адильбека Тауекелова

Ее стали считать самой пожилой жительницей Земли после смерти в декабре 2024 года жительницы Японии Томико Итооки, прожившей 116 лет, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости.

«Старейшая жительница планеты, бразильская монахиня Ина Канабарро Лукас, скончалась в среду в возрасте 116 лет», - отмечает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление Конгрегации сестер кармелиток, в которой она проживала в городе Порту-Алегри.

Агентство напоминает, что Канабарру родилась 8 июня 1908 года.