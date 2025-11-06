Фото: скриншот видео / 24.kz

Павлодарский одиннадцатиклассник Жангельды Дарменов изобрёл «умные очки». Устройство использует возможности искусственного интеллекта и помогает слабовидящим и незрячим людям лучше ориентироваться в пространстве, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Идея создания «умных очков» появилась после трагического случая в алматинском метро в декабре прошлого года, когда молодой человек с нарушением зрения погиб, упав на рельсы. Этот инцидент подвигнул школьника разработать устройство с сенсорными датчиками и элементами искусственного интеллекта, которое поможет слабовидящим людям передвигаться безопаснее.

– Данный проект помогает людям с нарушением зрения ориентироваться в городе, а также обнаруживать препятствия на уровне головы и ног. В очках стоят два ультразвуковых датчика, которые определяют расстояние сверху и снизу. Уникальность устройства также заключается в мобильном приложении, которое позволяет людям с нарушением зрения просто озвучивать направление, куда им нужно идти, и тем самым очки помогают ориентироваться, - пояснил Жангельды.

Возможности современных детей настолько обширны, что при поддержке опытных наставников они могут реализовать самые смелые идеи. Как отметила учитель Асель Карибжанова, важно не только дать ребёнку знания, но и помочь ему поверить в собственные силы.

– Мы сравнивали решения каждой задачи и старались доказать эффективность нашего подхода, и у нас всё получилось. Когда у ребёнка есть стремление и желание, задача педагога - лишь направить его и поддержать в стремлении к открытиям, - говорит учитель физики Асель Карибжанова.

На финальном этапе национального проекта ITMLab, где сотни юных изобретателей со всей страны разрабатывали инклюзивные технологии, Жангельды Дарменов стал призёром. Он получил сертификат на 600 тысяч тенге и собирается использовать средства на доработку «умных очков». В ближайшее время школьник планирует представить проект в столице и получить патент на изобретение.