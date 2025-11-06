«Умные очки» для слабовидящих изобрёл павлодарский школьник

Изобретения
134

Изобретение уже вызвало интерес у специалистов

Фото: скриншот видео / 24.kz

Павлодарский одиннадцатиклассник Жангельды Дарменов изобрёл «умные очки». Устройство использует возможности искусственного интеллекта и помогает слабовидящим и незрячим людям лучше ориентироваться в пространстве, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «24KZ»

Идея создания «умных очков» появилась после трагического случая в алматинском метро в декабре прошлого года, когда молодой человек с нарушением зрения погиб, упав на рельсы. Этот инцидент подвигнул школьника разработать устройство с сенсорными датчиками и элементами искусственного интеллекта, которое поможет слабовидящим людям передвигаться безопаснее.

– Данный проект помогает людям с нарушением зрения ориентироваться в городе, а также обнаруживать препятствия на уровне головы и ног. В очках стоят два ультразвуковых датчика, которые определяют расстояние сверху и снизу. Уникальность устройства также заключается в мобильном приложении, которое позволяет людям с нарушением зрения просто озвучивать направление, куда им нужно идти, и тем самым очки помогают ориентироваться, - пояснил Жангельды.

Возможности современных детей настолько обширны, что при поддержке опытных наставников они могут реализовать самые смелые идеи. Как отметила учитель Асель Карибжанова, важно не только дать ребёнку знания, но и помочь ему поверить в собственные силы.

– Мы сравнивали решения каждой задачи и старались доказать эффективность нашего подхода, и у нас всё получилось. Когда у ребёнка есть стремление и желание, задача педагога - лишь направить его и поддержать в стремлении к открытиям, - говорит учитель физики Асель Карибжанова.

На финальном этапе национального проекта ITMLab, где сотни юных изобретателей со всей страны разрабатывали инклюзивные технологии, Жангельды Дарменов стал призёром. Он получил сертификат на 600 тысяч тенге и собирается использовать средства на доработку «умных очков». В ближайшее время школьник планирует представить проект в столице и получить патент на изобретение.

 

#школьник #изобретение #незрячие #очки #слабовидящие

Популярное

Все
Не потерять доверие аудитории в эпоху ИИ
Представлены приоритеты в области социальной политики
На пути к технологической независимости
Банковская «тайна»: повышение конкуренции и упрощение доступа
Во главе угла – безопасность детей
Когда отечественная наука даст конкретный результат?
Имеется потенциал в развитии транспортных коридоров
Совместный ответ на вызовы
Аудит как стратегическая инвестиция
Новобранцы пополнили войска
Системный диалог выходит на новый уровень
Ориентиры Справедливого Казахстана
Токаев встретился с казахстанцами в Вашингтоне
Ключевые принципы и ценности
Тенденция к увеличению темпов развития
Девять месяцев стабильного роста
Запущен крупный аграрный кластер
Эксклюзивное тесто успеха
В области Жетысу продолжается уборка свеклы
Лечение обернулось тяжким вредом здоровью
Сюрприз на сцене: гвардейцы приготовили для родителей трогательный подарок
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
«Ход королевы»: Почему женщины из Казахстана успешнее в шахматах, чем мужчины?
Казахстан остается надежным партнером США в условиях новой мировой экономики
«Цифра» на вооружении районной полиции
Ержан Бабакумаров убит в Астане
Технический колледж: практика и трудоустройство
Беспорядки в Танзании: сообщается о сотнях погибших
За знаниями – в новые школы
Итоги открытого Кубка Президента РК
Новая казахстанская AI-платформа превращает ИИ в инструмент для бизнеса
Университеты должны стать "фабрикой будущего"
Елена Рыбакина попала в группу Серены Уильямс
Театр имени Наталии Сац с триумфом отмечает юбилей
Вкус апорта в осеннем парке
Стерильно, автономно, бесперебойно
Не инвесторы, а строители финпирамид
Зоозащитники предлагают
Пенсионерам вход бесплатный
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
За пловом и природой – в Таджикистан
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу

Читайте также

Столичные школьники представили проект по железнодорожной б…
Киберимплант возвращает зрение пожилым
Новое детское приложение поможет выучить казахский язык
Бота-медпомощника создал студент из Павлодара

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]