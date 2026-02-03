Новая Конституция– это не только про сохранение действующих прав и свобод человека, но и про расширение их сферы применения, усиление механизмов защиты и реализации. Об этом на заседании Комиссии по конституционной реформе заявила Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан Динара Закиева, передает Kazpravda.kz

Фото: kazpravda.kz

«Конституция – это фундамент правовой системы государства. От законов, принимаемых на его основе, напрямую зависят благополучие и будущее народа, каждого ребенка. В содержательном плане проект Конституции основывается на трех фундаментальных аспектах: свободы, права и обязанности. Их единство формирует сущность и целостность Конституции. Права и свободы гарантируются государством, а их осуществление обеспечивается ответственным поведением и исполнением обязанностей, исключающих нарушение прав иных лиц и подрыв конституционного строя», – сказала Закиева.

В этой связи Закиева акцентировала внимание на ряде конституционных изменений и обозначила приоритеты Основного Закона.

«Преже всего, изменится название второго раздела. Вместо существующего названия «Человек и гражданин» предлагается название «Основные права, свободы и обязанности». Это изменение наглядно демонстрирует приоритетное значение прав и свобод, а также обязанностей человека и гражданина», – считает Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан.

Данный раздел структурно охватывает 29 различных прав, свобод и обязанностей. Все права и свободы, закрепляемые в проекте Конституции, определяются наряду с условиями их реализации.

Еще один важный момент – в проекте Конституции прямо закреплена неприкосновенность всех личных прав человека.

«В новой редакции четко определено, что осуществление прав и свобод не должно нарушать и ограничивать права и свободы других лиц, наносить ущерб основам конституционного строя, общественному порядку, здоровью граждан и нравственности общества. В этом контексте в Конституции особое значение имеет Положение о неприкосновенности чести и достоинства человека и их охране законом. Это выведет защиту достоинства человека на качественно новый уровень», – заявила Закиева.

Вместе с тем, как было отмечено на заседании Комиссии, содержащиеся в Конституции нормы о неприкосновенности переписки, сообщений и тайны частной жизни наглядно свидетельствует о том, что и эти права надежно защищены.