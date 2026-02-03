Уполномоченный по правам ребенка назвала приоритеты новой Конституции

Конституционная реформа
141
Айман Аманжолова
корреспондент

Новая Конституция– это не только про сохранение действующих прав и свобод человека, но и про расширение их сферы применения, усиление механизмов защиты и реализации. Об этом на заседании Комиссии по конституционной реформе заявила Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан Динара Закиева, передает Kazpravda.kz

Фото: kazpravda.kz

«Конституция – это фундамент правовой системы государства. От законов, принимаемых на его основе, напрямую зависят благополучие и будущее народа, каждого ребенка. В содержательном плане проект Конституции основывается на трех фундаментальных аспектах: свободы, права и обязанности. Их единство формирует сущность и целостность Конституции. Права и свободы гарантируются государством, а их осуществление обеспечивается ответственным поведением и исполнением обязанностей, исключающих нарушение прав иных лиц и подрыв конституционного строя», – сказала Закиева.

В этой связи Закиева акцентировала внимание на ряде конституционных изменений и обозначила приоритеты Основного Закона.

«Преже всего, изменится название второго раздела. Вместо существующего названия «Человек и гражданин» предлагается название «Основные права, свободы и обязанности». Это изменение наглядно демонстрирует приоритетное значение прав и свобод, а также обязанностей человека и гражданина», – считает Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан.

Данный раздел структурно охватывает 29 различных прав, свобод и обязанностей. Все права и свободы, закрепляемые в проекте Конституции, определяются наряду с условиями их реализации.

Еще один важный момент – в проекте Конституции прямо закреплена неприкосновенность всех личных прав человека.

«В новой редакции четко определено, что осуществление прав и свобод не должно нарушать и ограничивать права и свободы других лиц, наносить ущерб основам конституционного строя, общественному порядку, здоровью граждан и нравственности общества. В этом контексте в Конституции особое значение имеет Положение о неприкосновенности чести и достоинства человека и их охране законом. Это выведет защиту достоинства человека на качественно новый уровень», – заявила Закиева.

Вместе с тем, как было отмечено на заседании Комиссии, содержащиеся в Конституции нормы о неприкосновенности переписки, сообщений и тайны частной жизни наглядно свидетельствует о том, что и эти права надежно защищены.

«Учитывая современные тенденции,проект Конституции четко определяет, что принципы (о неприкосновенности переписки, сообщений и тайны частной жизни – прим.) будут применяться в полной мере и в условиях технологического прорыва. Свобода совести, право на труд, свобода передвижения, право на жилье, собственность, здравоохранение остаются неизменными», – заключила она.

#Казахстан #реформа

Популярное

Все
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
Создан Казахстанско-китайский научный аграрный центр
Стартовый капитал – для каждого маленького казахстанца
Возрождая кукурузную житницу
Число пожаров в отопительный сезон снижается
С акцентом на рациональное землепользование
В целях поддержки креативной индустрии
Дом культуры – сердце села
Важность активизации практических шагов
Проверки без уведомления
Продукция отправится в Эстонию
Преимущество однопалатного Парламента – повышение эффективности законодательного процесса
Новая философия модернизации страны
Предоставят льготные кредиты
От «Вольной бедноты» до «Аq jol»
Возврат к традиционным СМИ неизбежен
Прочный фундамент долгосрочного развития
Линия судьбы Куандыка Касымова
Уверенная поступь «Свободного»
Будет построена объездная дорога
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Притяжение Земли
О погоде в Казахстане на первые дни февраля сообщили синоптики
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
Биатлонист из Темиртау поедет на Олимпиаду
Буханка хлеба по 70 тенге
Финансовая дисциплина и медицина доверия
Для досуга и занятий спортом
Персональная доля национального богатства
У хозяев приз «За лучшую технику»
В шаге от триумфа
Сюрприз для гвардейца
Вечер фортепианной музыки состоялся в Астане
Железная Анна
Морозы отступают: Казахстан накроет резкое повышение температуры
Более 2 тысяч предложений по Конституционной реформе поступило от казахстанцев
Объявлены победители премии «Грэмми – 2026»
В Алматы прошел концерт «Ғасырлар пернесі»
Долгий путь к прощению: когда семейная поездка становится сеансом психотерапии
Вблизи побережья Алаколя обнаружен средневековый караван-сарай
В Нацгвардии начался новый учебный период
Сюрприз на церемонии присяги
Вскрыта вторая допинг-проба боксера Жанибека Алимханулы
В воинской части 6505 около 400 солдат приняли воинскую присягу
Налог на транспорт изменен в Казахстане
Гвардейцы завоевали медали на Чемпионате Азии AMMA в Китае
В Астане начали набор на бесплатные курсы казахского языка для взрослых
Глава МО проверил военные объекты в Кызылординской области
Какие изменения ждут Атырау?
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
В Семее открылся цех по выпуску молочной упаковки
Жайлаутобе – одна из оборонительных крепостей кангюев?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Казахстанцев предупредили о гонконгском гриппе
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Покоритель космических высот
С новыми тарифами предложено подождать
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года

Читайте также

Закрепление светского характера Казахстана в новой Конститу…
Конституция имеет высшую юридическую силу без отказа от меж…
Проект Конституции не возвышает ветви власти, а устраняет п…
Это уже не игрушки, а злой умысел – Марат Шибутов об откров…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]