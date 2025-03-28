Дети с ограниченными возможностями обучались в КППК по 35 минут вместо положенных 45

Иллюстрационное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В рамках идеологии «Закон и Порядок» прокуратура выявила нарушения в обучении детей с ограниченными возможностями и восстановила их права, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

Как выяснилось, в Алгинском районе 75 детей с ограниченными возможностями обучались в кабинете психолого-педагогической коррекции на 10 минут меньше положенного времени, а в договорах с родителями незаконно предусматривалось расторжение договора в случае неявки ребенка в течение двух недель.

Кроме того, в договорах не были предусмотрены дистанционные коррекционные занятия для детей, которые не могут еженедельно посещать уроки.

В Каргалинском районе 13 детей с инвалидностью не обеспечены техническими вспомогательными (компенсаторными) средствами и (или) специальными средствами передвижения в соответствии с их индивидуальной программой.

По акту прокурорского надзора права 88 детей с инвалидностью восстановлены, должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Работы по защите прав несовершеннолетних продолжаются, добавили в надзорном органе.